https://crimea.ria.ru/20240602/pvo-unichtozhila-ukrainskiy-bespilotnik-nad-belgorodskoy-oblastyu---mo-rf-1137796577.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ - РИА Новости Крым, 02.06.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.06.2024

2024-06-02T15:35

2024-06-02T15:35

2024-06-02T15:48

министерство обороны рф

происшествия

пво

безопасность

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135420385_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_9d6eb9ac74ed2d430f112df7a0e9b9ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.В воскресенье утром в Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. В результате отсрелов украинских боевиков ранены трое чиновников и шесть мирных жителей.Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской областиСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада

https://crimea.ria.ru/20240602/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-drona-na-mashinu-v-kurskoy-oblasti-1137791788.html

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, происшествия, пво, безопасность, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, новости