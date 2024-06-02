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ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ - РИА Новости Крым, 02.06.2024
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T15:35
2024-06-02T15:35
2024-06-02T15:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат над территорией Белгородской области.В воскресенье утром в Белгородской области при детонации боеприпаса погиб заместитель главы администрации Корочанского района – секретарь совета безопасности района Игорь Нечипоренко. В результате отсрелов украинских боевиков ранены трое чиновников и шесть мирных жителей.Утром силы ПВО уничтожили над Белгородской и Курской областями и акваторией Азовского моря три беспилотника ВСУ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывные устройства с дронов ВСУ сброшены на жилые дома в Курской областиСпецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
https://crimea.ria.ru/20240602/tri-mirnykh-zhitelya-raneny-pri-atake-drona-na-mashinu-v-kurskoy-oblasti-1137791788.html
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министерство обороны рф, происшествия, пво, безопасность, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, новости
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ
ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - МО РФ
15:35 02.06.2024 (обновлено: 15:48 02.06.2024)