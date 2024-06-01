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В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 01.06.2024
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В Севастополе флот проводит учения
В Севастополе флот проводит учения - РИА Новости Крым, 01.06.2024
В Севастополе флот проводит учения
В субботу вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 01.06.2024
2024-06-01T19:31
2024-06-01T19:35
михаил развожаев
новости
севастополь
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
безопасность республики крым и севастополя
вооруженные силы россии
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В субботу вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Ранее в субботу военные Черноморского флота России тренировались уничтожать диверсантов.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят почти в ежедневном режиме. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, новости, севастополь, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения, безопасность республики крым и севастополя, вооруженные силы россии, армия и флот
В Севастополе флот проводит учения

В Севастополе флот проводит учения

19:31 01.06.2024 (обновлено: 19:35 01.06.2024)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФКорабли ВМФ
Корабли ВМФ
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июн – РИА Новости Крым. В субботу вечером военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 21:00 в районе Северного и Южного молов флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия. Будет громко", – написал он в своем ТГ-канале.
В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.
Ранее в субботу военные Черноморского флота России тренировались уничтожать диверсантов.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят почти в ежедневном режиме. Власти заблаговременно сообщают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте перед военными южного военного округа была поставлена задача проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
Михаил РазвожаевНовостиСевастопольЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)УченияБезопасность Республики Крым и СевастополяВооруженные силы РоссииАрмия и флот
 
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