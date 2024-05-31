https://crimea.ria.ru/20240531/v-sevastopole-ogranichat-dvizhenie-iz-za-futbolnykh-matchey---daty-1137293916.html

В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей

В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей - РИА Новости Крым, 31.05.2024

В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей

В Севастополе 31 мая ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам из-за футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T06:05

2024-05-31T06:05

2024-05-31T06:05

севастополь

ограничение движения

транспорт

логистика

новости крыма

ситуация на дорогах крыма

крым

дороги крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 31 мая ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам из-за футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Ограничения связаны с играми футбольной команды "ФК Севастополь". Для болельщиков в эти даты движение троллейбусов № 1, 3, 4, 7, 9, 17, 19, 20 организуют по расписанию рабочего дня, а при необходимости увеличат число рейсов.Жителей и гостей Севастополя просят учитывать информацию при планировании маршрутов.19 мая в Севастополе также было ограничено движение из-за автомобильной гонки.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе симферопольской объездной перекроют движение: где и когдаТранспортный коллапс в центре Симферополя: власти объяснили причинуРемонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано

севастополь

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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