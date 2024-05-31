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В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей - РИА Новости Крым, 31.05.2024
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В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей
В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей - РИА Новости Крым, 31.05.2024
В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей
В Севастополе 31 мая ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам из-за футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T06:05
2024-05-31T06:05
севастополь
ограничение движения
транспорт
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 31 мая ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам из-за футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.Ограничения связаны с играми футбольной команды "ФК Севастополь". Для болельщиков в эти даты движение троллейбусов № 1, 3, 4, 7, 9, 17, 19, 20 организуют по расписанию рабочего дня, а при необходимости увеличат число рейсов.Жителей и гостей Севастополя просят учитывать информацию при планировании маршрутов.19 мая в Севастополе также было ограничено движение из-за автомобильной гонки.Читайте также на РИА Новости Крым:В районе симферопольской объездной перекроют движение: где и когдаТранспортный коллапс в центре Симферополя: власти объяснили причинуРемонт дороги из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри: что уже сделано
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севастополь, ограничение движения, транспорт, логистика, новости крыма, крым, дороги крыма
В Севастополе ограничат движение из-за футбольных матчей

В Севастополе 31 мая ограничат движение из-за футбольных матчей

06:05 31.05.2024
 
© Пресс-служба правительства СевастополяПроезд запрещен
Проезд запрещен
© Пресс-служба правительства Севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе 31 мая ограничат движение автотранспорта по нескольким улицам из-за футбольных матчей. Об этом сообщает пресс-служба правительства города.

"31 мая, с 14:30 до 19:00 на участке улицы Севской от улицы 3-й Бастионной до улицы Комсомольской, а также на участке улицы Комсомольской (от улицы Севской до дома № 2д на улице Ахтырской) ограничат движение транспорта", - говорится в сообщении.

Ограничения связаны с играми футбольной команды "ФК Севастополь". Для болельщиков в эти даты движение троллейбусов № 1, 3, 4, 7, 9, 17, 19, 20 организуют по расписанию рабочего дня, а при необходимости увеличат число рейсов.
Жителей и гостей Севастополя просят учитывать информацию при планировании маршрутов.
19 мая в Севастополе также было ограничено движение из-за автомобильной гонки.
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