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Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны
Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны - РИА Новости Крым, 31.05.2024
Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны
В последний день весны в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T00:01
2024-05-31T00:01
2024-05-31T00:01
крым
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В последний день весны в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25 градусов.Тепло будет и на побережье полуострова. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Евпатории ночью столбики термометров покажут до +16, днем воздух прогреется до +26.
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Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны
В пятницу в Крыму ожидается сухая погода и до 27 градусов тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В последний день весны в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет определяться преимущественно областью повышенного атмосферного давления. Установится теплая и сухая погода. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…13, на побережье до +18; днем +24…29, в горах +15…+20", - уточняют синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +25...27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25 градусов.
Тепло будет и на побережье полуострова. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Евпатории ночью столбики термометров покажут до +16, днем воздух прогреется до +26.