https://crimea.ria.ru/20240531/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-posledniy-den-vesny-1137738644.html

Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны

Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны - РИА Новости Крым, 31.05.2024

Чего ждать от погоды в Крыму в последний день весны

В последний день весны в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T00:01

2024-05-31T00:01

2024-05-31T00:01

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

феодосия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая – РИА Новости Крым. В последний день весны в Крыму ожидается теплая и сухая погода. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +10…12, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +23…25 градусов.Тепло будет и на побережье полуострова. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Евпатории ночью столбики термометров покажут до +16, днем воздух прогреется до +26.

крым

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ялта

алушта

евпатория

феодосия

судак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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