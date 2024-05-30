https://crimea.ria.ru/20240530/v-krym-vozvraschaetsya-mayskoe-teplo-1137703333.html
В Крым возвращается майское тепло
В Крым возвращается майское тепло - РИА Новости Крым, 30.05.2024
В Крым возвращается майское тепло
С четверга в Крыму установится теплая погода, осадки прекратятся и стихнет ветер. Этому будет способствовать область повышенного атмосферного давления,... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T00:01
2024-05-30T00:01
2024-05-30T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. С четверга в Крыму установится теплая погода, осадки прекратятся и стихнет ветер. Этому будет способствовать область повышенного атмосферного давления, рассказали в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +25...27.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +21…23.Потеплеет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +13...16, днем ожидается до 26 градусов тепла на ЮБК, на западном побережье - до +24.
https://crimea.ria.ru/20240526/iz-vesny-v-leto---prognoz-pogody-dlya-kryma-na-gryaduschuyu-nedelyu-1137587716.html
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В Крым возвращается майское тепло
В четверг в Крыму прекратятся осадки и потеплеет до +27
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. С четверга в Крыму установится теплая погода, осадки прекратятся и стихнет ветер. Этому будет способствовать область повышенного атмосферного давления, рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7…12, на побережье до +15; днем +22…27, в горах +15…20", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +25...27.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер южный ночью 6-11 м/с, днем 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13…15, днем +21…23.
Потеплеет и на побережье. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и Евпатории осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +13...16, днем ожидается до 26 градусов тепла на ЮБК, на западном побережье - до +24.