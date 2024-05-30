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Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина
Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина
Военные проводят учения со стрельбой в акватории моря в порту Новороссийска. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T21:00
2024-05-30T21:00
2024-05-30T21:00
новороссийск
учения
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Военные проводят учения со стрельбой в акватории моря в порту Новороссийска. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации.Тренировки военных в порту города-героя в Краснодарском крае проходят регулярно. Также ежедневно военные учения проводят в Крыму и Севастополе. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.ЧФ РФ поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.
https://crimea.ria.ru/20240530/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya--chto-proiskhodit-1137737136.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новороссийск, учения, армия и флот, краснодарский край, кубань, безопасность, новости
Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина
В порту Новороссийска военные проводят учения со стрельбой – власти