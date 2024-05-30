https://crimea.ria.ru/20240530/strelba-slyshna-v-portu-novorossiyska--prichina-1137737268.html

Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина

Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Стрельба слышна в порту Новороссийска – причина

Военные проводят учения со стрельбой в акватории моря в порту Новороссийска. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T21:00

2024-05-30T21:00

2024-05-30T21:00

новороссийск

учения

армия и флот

краснодарский край

кубань

безопасность

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1b/1137622460_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_37a25a7c49b66c216a02b9e667733473.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости Крым. Военные проводят учения со стрельбой в акватории моря в порту Новороссийска. Об этом жителей и гостей города предупредили в администрации.Тренировки военных в порту города-героя в Краснодарском крае проходят регулярно. Также ежедневно военные учения проводят в Крыму и Севастополе. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.ЧФ РФ поставлена задача ежедневно проводить тренировки личного состава по отражению террористических атак противника.

https://crimea.ria.ru/20240530/strelba-v-raznykh-rayonakh-sevastopolya--chto-proiskhodit-1137737136.html

новороссийск

краснодарский край

кубань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новороссийск, учения, армия и флот, краснодарский край, кубань, безопасность, новости