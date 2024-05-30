https://crimea.ria.ru/20240530/krymskiy-most-otkryt-1137707607.html

Крымский мост открыт

Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Крымский мост открыт

Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T10:29

2024-05-30T10:29

2024-05-30T10:30

ситуация на дорогах крыма

крым

крымский мост

керчь

тамань

транспорт

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Мостовой переход был закрыт в 07:30, ограничение длилось почти три часа."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – информирует канал оперативной информации.Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время. Это необходимо для соблюдения мер безопасности. В частности, мост закрывают на время сохранения угроз ракетного обстрела со стороны ВСУ.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

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крымский мост

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край