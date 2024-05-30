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Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост открыт
Крымский мост открыт - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Крымский мост открыт
Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T10:29
2024-05-30T10:30
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
керчь
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.Мостовой переход был закрыт в 07:30, ограничение длилось почти три часа."Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – информирует канал оперативной информации.Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время. Это необходимо для соблюдения мер безопасности. В частности, мост закрывают на время сохранения угроз ракетного обстрела со стороны ВСУ.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
крым
крымский мост
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край
Крымский мост открыт

Крымский мост открыт

10:29 30.05.2024 (обновлено: 10:30 30.05.2024)
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Движение транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.
Мостовой переход был закрыт в 07:30, ограничение длилось почти три часа.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – информирует канал оперативной информации.
Движение автомобилей по Крымскому мосту периодически останавливают на время. Это необходимо для соблюдения мер безопасности. В частности, мост закрывают на время сохранения угроз ракетного обстрела со стороны ВСУ.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостКерчьТаманьТранспортКраснодарский край
 
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