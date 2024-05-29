https://crimea.ria.ru/20240529/v-skadovske-khersonskoy-oblasti-postroyat-novuyu-naberezhnuyu-1137679752.html
В Скадовске Херсонской области построят новую набережную
В Скадовске Херсонской области построят новую набережную - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Скадовске Херсонской области построят новую набережную
Курортный город Скадовск на черноморском побережье Херсонской области будет развиваться по образцу "Новой Анапы" в Краснодарском крае, концепция предусматривает РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T12:40
2024-05-29T12:40
2024-05-29T12:40
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
скадовск
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
новые регионы россии
туризм
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137678520_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6e330cccba8ecd0de373edb25b2d386.jpg
СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Курортный город Скадовск на черноморском побережье Херсонской области будет развиваться по образцу "Новой Анапы" в Краснодарском крае, концепция предусматривает в том числе строительство благоустроенной набережной в едином архитектурном стиле. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка.По его словам, пляжная зона Скадовска включает 12 с половиной километров пляжей в самом городе, а также четыре километра пляжей в населенных пунктах Лазурное, Красное и Владимировка. В рамках концепции будет создана новая набережная с элементами благоустройства, планируется строительство коттеджей в единой архитектурной форме, организация прогулочной зоны, установка освещения и скамеек, создание современных и чистых пляжей. При этом деревянные будки и торговые киоски из металлоконструкций исчезнут из прибрежной зоны, а частную застройку "отодвинут" от моря на предусмотренное действующим российским законодательством расстояние, заверил глава администрации.Также местные власти наймут специалистов для расчистки пляжей, морского дна и акватории от взрывоопасных предметов.Градоначальник добавил, что реализация этих планов поможет сделать Скадовск привлекательным черноморским курортом и позволит привлечь значительное количество туристов.Скадовск – город в Херсонской области на берегу Джарылгачского залива. Главным преимуществом курорта является теплое мелкое море, подходящее для семейного отдыха с детьми, отсутствие крупных промышленных предприятий и соседство с заповедными территориями Джарылгачкого национального природного парка.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курортыТрассу "Таврида" соединят с курортами на востоке КрымаНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортЗапорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион
херсонская область
скадовск
новые регионы россии
черное море
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137678520_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_beaf3552608c76c4ca3d1d9cf5c08143.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, скадовск, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, туризм, черное море
В Скадовске Херсонской области построят новую набережную
В Скадовске Херсонской области построят набережную по образцу "Новой Анапы" – власти
СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Курортный город Скадовск на черноморском побережье Херсонской области будет развиваться по образцу "Новой Анапы" в Краснодарском крае, концепция предусматривает в том числе строительство благоустроенной набережной в едином архитектурном стиле. Об этом РИА Новости Крым
рассказал глава администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка.
По его словам, пляжная зона Скадовска включает 12 с половиной километров пляжей в самом городе, а также четыре километра пляжей в населенных пунктах Лазурное, Красное и Владимировка.
"К нам приезжали специалисты из Краснодарского края, руководство Анапы. Сейчас там строится курорт "Новая Анапа", в таком же ключе планируется развитие Скадовска", - сказал градоначальник.
В рамках концепции будет создана новая набережная с элементами благоустройства, планируется строительство коттеджей в единой архитектурной форме, организация прогулочной зоны, установка освещения и скамеек, создание современных и чистых пляжей. При этом деревянные будки и торговые киоски из металлоконструкций исчезнут из прибрежной зоны, а частную застройку "отодвинут" от моря на предусмотренное действующим российским законодательством расстояние, заверил глава администрации.
Также местные власти наймут специалистов для расчистки пляжей, морского дна и акватории от взрывоопасных предметов.
"Сегодня у нас сохраняется риск того, что приливом может принести украинские мины к нашему берегу. Мы ведем переговоры с профессиональными водолазами, которые в Скадовске открывают свой филиал. Работы для них будет много, потому что прежде чем открыть пляж, нужно провести обследование дна и акватории", - пояснил Дудка.
Градоначальник добавил, что реализация этих планов поможет сделать Скадовск привлекательным черноморским курортом и позволит привлечь значительное количество туристов.
Скадовск – город в Херсонской области на берегу Джарылгачского залива. Главным преимуществом курорта является теплое мелкое море, подходящее для семейного отдыха с детьми, отсутствие крупных промышленных предприятий и соседство с заповедными территориями Джарылгачкого национального природного парка.
Читайте также на РИА Новости Крым: