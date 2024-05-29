https://crimea.ria.ru/20240529/v-skadovske-khersonskoy-oblasti-postroyat-novuyu-naberezhnuyu-1137679752.html

В Скадовске Херсонской области построят новую набережную

В Скадовске Херсонской области построят новую набережную - РИА Новости Крым, 29.05.2024

В Скадовске Херсонской области построят новую набережную

Курортный город Скадовск на черноморском побережье Херсонской области будет развиваться по образцу "Новой Анапы" в Краснодарском крае, концепция предусматривает РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T12:40

2024-05-29T12:40

2024-05-29T12:40

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СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Курортный город Скадовск на черноморском побережье Херсонской области будет развиваться по образцу "Новой Анапы" в Краснодарском крае, концепция предусматривает в том числе строительство благоустроенной набережной в едином архитектурном стиле. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка.По его словам, пляжная зона Скадовска включает 12 с половиной километров пляжей в самом городе, а также четыре километра пляжей в населенных пунктах Лазурное, Красное и Владимировка. В рамках концепции будет создана новая набережная с элементами благоустройства, планируется строительство коттеджей в единой архитектурной форме, организация прогулочной зоны, установка освещения и скамеек, создание современных и чистых пляжей. При этом деревянные будки и торговые киоски из металлоконструкций исчезнут из прибрежной зоны, а частную застройку "отодвинут" от моря на предусмотренное действующим российским законодательством расстояние, заверил глава администрации.Также местные власти наймут специалистов для расчистки пляжей, морского дна и акватории от взрывоопасных предметов.Градоначальник добавил, что реализация этих планов поможет сделать Скадовск привлекательным черноморским курортом и позволит привлечь значительное количество туристов.Скадовск – город в Херсонской области на берегу Джарылгачского залива. Главным преимуществом курорта является теплое мелкое море, подходящее для семейного отдыха с детьми, отсутствие крупных промышленных предприятий и соседство с заповедными территориями Джарылгачкого национального природного парка.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курортыТрассу "Таврида" соединят с курортами на востоке КрымаНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортЗапорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион

херсонская область

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новые регионы россии

черное море

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, скадовск, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, туризм, черное море