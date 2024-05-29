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В Скадовске Херсонской области построят новую набережную - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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В Скадовске Херсонской области построят новую набережную
В Скадовске Херсонской области построят новую набережную - РИА Новости Крым, 29.05.2024
В Скадовске Херсонской области построят новую набережную
Курортный город Скадовск на черноморском побережье Херсонской области будет развиваться по образцу "Новой Анапы" в Краснодарском крае, концепция предусматривает РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T12:40
2024-05-29T12:40
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
скадовск
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
новые регионы россии
туризм
черное море
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СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Курортный город Скадовск на черноморском побережье Херсонской области будет развиваться по образцу "Новой Анапы" в Краснодарском крае, концепция предусматривает в том числе строительство благоустроенной набережной в едином архитектурном стиле. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка.По его словам, пляжная зона Скадовска включает 12 с половиной километров пляжей в самом городе, а также четыре километра пляжей в населенных пунктах Лазурное, Красное и Владимировка. В рамках концепции будет создана новая набережная с элементами благоустройства, планируется строительство коттеджей в единой архитектурной форме, организация прогулочной зоны, установка освещения и скамеек, создание современных и чистых пляжей. При этом деревянные будки и торговые киоски из металлоконструкций исчезнут из прибрежной зоны, а частную застройку "отодвинут" от моря на предусмотренное действующим российским законодательством расстояние, заверил глава администрации.Также местные власти наймут специалистов для расчистки пляжей, морского дна и акватории от взрывоопасных предметов.Градоначальник добавил, что реализация этих планов поможет сделать Скадовск привлекательным черноморским курортом и позволит привлечь значительное количество туристов.Скадовск – город в Херсонской области на берегу Джарылгачского залива. Главным преимуществом курорта является теплое мелкое море, подходящее для семейного отдыха с детьми, отсутствие крупных промышленных предприятий и соседство с заповедными территориями Джарылгачкого национального природного парка.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: в Крыму и восьми регионах России будут созданы новые курортыТрассу "Таврида" соединят с курортами на востоке КрымаНе нужен нам берег турецкий: в западном Крыму построят уникальный курортЗапорожская область ждет 100 тысяч туристов – что предложит регион
херсонская область
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херсонская область, скадовск, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, новые регионы россии, туризм, черное море
В Скадовске Херсонской области построят новую набережную

В Скадовске Херсонской области построят набережную по образцу "Новой Анапы" – власти

12:40 29.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлександр Дудка, глава администрации Скадовского муниципального округа
Александр Дудка, глава администрации Скадовского муниципального округа - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СКАДОВСК, 29 мая – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Курортный город Скадовск на черноморском побережье Херсонской области будет развиваться по образцу "Новой Анапы" в Краснодарском крае, концепция предусматривает в том числе строительство благоустроенной набережной в едином архитектурном стиле. Об этом РИА Новости Крым рассказал глава администрации Скадовского муниципального округа Александр Дудка.
По его словам, пляжная зона Скадовска включает 12 с половиной километров пляжей в самом городе, а также четыре километра пляжей в населенных пунктах Лазурное, Красное и Владимировка.
"К нам приезжали специалисты из Краснодарского края, руководство Анапы. Сейчас там строится курорт "Новая Анапа", в таком же ключе планируется развитие Скадовска", - сказал градоначальник.
В рамках концепции будет создана новая набережная с элементами благоустройства, планируется строительство коттеджей в единой архитектурной форме, организация прогулочной зоны, установка освещения и скамеек, создание современных и чистых пляжей. При этом деревянные будки и торговые киоски из металлоконструкций исчезнут из прибрежной зоны, а частную застройку "отодвинут" от моря на предусмотренное действующим российским законодательством расстояние, заверил глава администрации.
Также местные власти наймут специалистов для расчистки пляжей, морского дна и акватории от взрывоопасных предметов.
"Сегодня у нас сохраняется риск того, что приливом может принести украинские мины к нашему берегу. Мы ведем переговоры с профессиональными водолазами, которые в Скадовске открывают свой филиал. Работы для них будет много, потому что прежде чем открыть пляж, нужно провести обследование дна и акватории", - пояснил Дудка.
Градоначальник добавил, что реализация этих планов поможет сделать Скадовск привлекательным черноморским курортом и позволит привлечь значительное количество туристов.
Скадовск – город в Херсонской области на берегу Джарылгачского залива. Главным преимуществом курорта является теплое мелкое море, подходящее для семейного отдыха с детьми, отсутствие крупных промышленных предприятий и соседство с заповедными территориями Джарылгачкого национального природного парка.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьСкадовскЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымНовые регионы РоссииТуризмЧерное море
 
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