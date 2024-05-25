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В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов - РИА Новости Крым, 25.05.2024
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В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов
В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов - РИА Новости Крым, 25.05.2024
В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов
В субботу днем военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 25.05.2024
2024-05-25T11:44
2024-05-25T11:55
новости
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
учения
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу днем военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По данным губернатора, стрельба в разных районах города может быть слышна до 13:00.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)
В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов

Стрельба в бухтах Севастополя связана с учениями флота по уничтожению диверсантов

11:44 25.05.2024 (обновлено: 11:55 25.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастопольм
Севастопольм - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу днем военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.

"В районе Северного и Южного молов, а также мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", – написал он в своем ТГ-канале.

По данным губернатора, стрельба в разных районах города может быть слышна до 13:00.
В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.
Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
НовостиСевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяУченияНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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