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В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов

В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов - РИА Новости Крым, 25.05.2024

В Севастополе флот проводит тренировки по уничтожению диверсантов

В субботу днем военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор... РИА Новости Крым, 25.05.2024

2024-05-25T11:44

2024-05-25T11:44

2024-05-25T11:55

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чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – РИА Новости Крым. В субботу днем военные Черноморского флота проводят в Севастополе тренировки расчетов противоподводно-диверсионного обеспечения. Об этом предупредил губернатор Михаил Развожаев.По данным губернатора, стрельба в разных районах города может быть слышна до 13:00.В городе все спокойно, подчеркнул Развожаев.Военные учения в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, учения, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации)