Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе приостановлено движение парома - РИА Новости Крым, 22.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240522/v-sevastopole-priostanovleno-dvizhenie-paroma-1137492780.html
В Севастополе приостановлено движение парома
В Севастополе приостановлено движение парома - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Севастополе приостановлено движение парома
В Севастополе приостановлено движение парома. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T15:22
2024-05-22T15:48
севастополь
новости
департамент транспорта севастополя
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_3bc27913455ba5da6c7e0bc0f8f35318.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.Причина остановки парома не указывается.Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября 2023 года накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Движение парома "Адмирал Истомин" было запущено 11 декабря 2023 года после ремонта инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколенияИз Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/18/1130911325_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a84a8c8c71a9e7ab5394b83730ce5582.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе приостановлено движение парома

В Севастополе временно приостановлено движение парома

15:22 22.05.2024 (обновлено: 15:48 22.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНа набережной Севастополя
На набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.
"Движение парома временно приостановлено", – сказано в сообщении.
Причина остановки парома не указывается.
Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября 2023 года накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Движение парома "Адмирал Истомин" было запущено 11 декабря 2023 года после ремонта инфраструктуры.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколения
Из Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге
 
СевастопольНовостиДепартамент транспорта СевастополяПаромы и катера в СевастополеМорской транспорт
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:03Зеленский отказывается обменивать 500 пленных солдат ВСУ – Симоньян
15:52Украинские боевики атаковали территорию Запорожской АЭС
15:3820 новых детских садов в этом году заработают в Крыму
15:22В Севастополе приостановлено движение парома
15:04Минометный снаряд обнаружен в сквере в Армянске – территория оцеплена
14:46Дрон-камикадзе атаковал авто на заправке в Грайвороне
14:45С видеокамерами и зеркалами: в Крыму старые лифты меняют на новые
14:38ВСУ теряют людей и позиции: уничтожено 1300 боевиков и техника
14:24Россия помогла вернуть в семьи на Украине еще шесть детей
14:06В Роспотребнадзоре рассказали о готовности пляжей Крыма и Кубани к сезону
13:49ВСУ ударили по центру Лисичанска из HIMARS
13:42Где в Крыму отремонтируют тротуары
13:16Пытался зарезать падчерицу: крымчанину вынесли приговор
13:09Армия России освободила Клещеевку
13:07В Кремле прокомментировали изъятие в Евросоюзе доходов от активов РФ
13:03Как пройдут последние звонки и выпускные вечера в Крыму
12:51Решение ЕС в отношении замороженных активов России вступит в силу 23 мая
12:33Покушение на Фицо и "демократия" Запада - что угрожает Европе
12:31Когда дадут воду в Евпатории - ответ Аксенова
12:30Американские ракеты HARM сбиты над Белгородской областью
Лента новостейМолния