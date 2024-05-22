https://crimea.ria.ru/20240522/v-sevastopole-priostanovleno-dvizhenie-paroma-1137492780.html

В Севастополе приостановлено движение парома

В Севастополе приостановлено движение парома - РИА Новости Крым, 22.05.2024

В Севастополе приостановлено движение парома

В Севастополе приостановлено движение парома. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T15:22

2024-05-22T15:22

2024-05-22T15:48

севастополь

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департамент транспорта севастополя

паромы и катера в севастополе

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.Причина остановки парома не указывается.Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября 2023 года накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Движение парома "Адмирал Истомин" было запущено 11 декабря 2023 года после ремонта инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколенияИз Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге

севастополь

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2024

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