https://crimea.ria.ru/20240522/v-sevastopole-priostanovleno-dvizhenie-paroma-1137492780.html
В Севастополе приостановлено движение парома
В Севастополе приостановлено движение парома - РИА Новости Крым, 22.05.2024
В Севастополе приостановлено движение парома
В Севастополе приостановлено движение парома. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города... РИА Новости Крым, 22.05.2024
2024-05-22T15:22
2024-05-22T15:22
2024-05-22T15:48
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паромы и катера в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе приостановлено движение парома. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя.Причина остановки парома не указывается.Движение морского транспорта в Севастополе было остановлено 25 ноября 2023 года накануне грандиозного шторма, который разрушил несколько причалов. На их ремонт было выделено 24 миллиона рублей, изысканных в бюджете благодаря перераспределению средств. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Движение парома "Адмирал Истомин" было запущено 11 декабря 2023 года после ремонта инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе разрабатывают электропаром нового поколенияИз Крыма в ОАЭ: как в Судаке создают уникальные катамараны на электротяге
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севастополь, новости, департамент транспорта севастополя, паромы и катера в севастополе, морской транспорт
В Севастополе приостановлено движение парома
В Севастополе временно приостановлено движение парома
15:22 22.05.2024 (обновлено: 15:48 22.05.2024)