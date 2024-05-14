https://crimea.ria.ru/20240514/zapret-na-import-urana-iz-rossii-chrevat-posledstviyami-dlya-samikh-ssha-1137251771.html

Запрет на импорт урана из России чреват последствиями для самих США

Запрет на импорт урана из России чреват последствиями для самих США - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Запрет на импорт урана из России чреват последствиями для самих США

Запрещая ввоз урана из России, США в первую очередь бьют по самим себе – такое мнение высказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T08:11

2024-05-14T08:11

2024-05-14T08:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Запрещая ввоз урана из России, США в первую очередь бьют по самим себе – такое мнение высказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение американского лидера Джо Байдена подписать закон о запрете на импорт в США российского топлива.Также дипломат напомнил, что Москва реализует свои проекты в других странах, поэтому "поставить на колени" российские предприятия атомной отрасли не получится.По мнению посла, Белый дом пытается нанести Москве стратегическое экономическое поражение, однако эти попытки - провальные. Антонов считает, что соответствующее решение Байдена является выпадом не только против России, но и против всего мирового рынка уранового топлива для АЭС. Запрет со стороны Вашингтона чреват новыми потрясениями в международной экономике, поскольку в этом случает будет нарушен "хрупкий баланс между экспортерами и импортерами" урана, отмечает Антонов.При этом, поскольку Штаты не имеют "достаточного количества национальных обогатительных мощностей", то наносят "ущерб своей экономике", считает посол.По его словам, "вашингтонские горе-стратеги еще будут локти кусать".Ранее сенатом и палатой представителей конгресса США был одобрен закон, который предполагает запрет ввоза низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных на российской территории предприятий.При этом документ дает министру энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга право отменить действие запрета в случае, если поставок из других стран не будет или если импорт топлива из России будет отвечать "национальным интересам" Вашингтона.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы – ПесковВзаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт

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анатолий антонов, россия, новости, сша, политика, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden)