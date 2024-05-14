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Запрет на импорт урана из России чреват последствиями для самих США - РИА Новости Крым, 14.05.2024
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Запрет на импорт урана из России чреват последствиями для самих США
Запрет на импорт урана из России чреват последствиями для самих США - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Запрет на импорт урана из России чреват последствиями для самих США
Запрещая ввоз урана из России, США в первую очередь бьют по самим себе – такое мнение высказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T08:11
2024-05-14T08:41
анатолий антонов
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политика
в мире
джозеф байден, президент сша (joseph biden)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Запрещая ввоз урана из России, США в первую очередь бьют по самим себе – такое мнение высказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение американского лидера Джо Байдена подписать закон о запрете на импорт в США российского топлива.Также дипломат напомнил, что Москва реализует свои проекты в других странах, поэтому "поставить на колени" российские предприятия атомной отрасли не получится.По мнению посла, Белый дом пытается нанести Москве стратегическое экономическое поражение, однако эти попытки - провальные. Антонов считает, что соответствующее решение Байдена является выпадом не только против России, но и против всего мирового рынка уранового топлива для АЭС. Запрет со стороны Вашингтона чреват новыми потрясениями в международной экономике, поскольку в этом случает будет нарушен "хрупкий баланс между экспортерами и импортерами" урана, отмечает Антонов.При этом, поскольку Штаты не имеют "достаточного количества национальных обогатительных мощностей", то наносят "ущерб своей экономике", считает посол.По его словам, "вашингтонские горе-стратеги еще будут локти кусать".Ранее сенатом и палатой представителей конгресса США был одобрен закон, который предполагает запрет ввоза низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных на российской территории предприятий.При этом документ дает министру энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга право отменить действие запрета в случае, если поставок из других стран не будет или если импорт топлива из России будет отвечать "национальным интересам" Вашингтона.Читайте также на РИА Новости Крым:Конфискация активов РФ станет гвоздем в гроб западной системы – ПесковВзаимодействие ВС РФ и Китая важно для стратегической стабильности в мире"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт
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анатолий антонов, россия, новости, сша, политика, в мире, джозеф байден, президент сша (joseph biden)
Запрет на импорт урана из России чреват последствиями для самих США

От запрета на импорт российского урана пострадают сами США – Антонов

08:11 14.05.2024 (обновлено: 08:41 14.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКонтейнеры с обедненным гексафторидом урана
Контейнеры с обедненным гексафторидом урана - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Запрещая ввоз урана из России, США в первую очередь бьют по самим себе – такое мнение высказал посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя решение американского лидера Джо Байдена подписать закон о запрете на импорт в США российского топлива.
Также дипломат напомнил, что Москва реализует свои проекты в других странах, поэтому "поставить на колени" российские предприятия атомной отрасли не получится.

"Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране", – заявил Антонов, текст его комментария распространила российская дипмиссия.

По мнению посла, Белый дом пытается нанести Москве стратегическое экономическое поражение, однако эти попытки - провальные. Антонов считает, что соответствующее решение Байдена является выпадом не только против России, но и против всего мирового рынка уранового топлива для АЭС. Запрет со стороны Вашингтона чреват новыми потрясениями в международной экономике, поскольку в этом случает будет нарушен "хрупкий баланс между экспортерами и импортерами" урана, отмечает Антонов.
При этом, поскольку Штаты не имеют "достаточного количества национальных обогатительных мощностей", то наносят "ущерб своей экономике", считает посол.

"Жизнь подтвердила, что экономика России готова к любым вызовам и оперативно реагирует на возникающие трудности, извлекая из ситуации даже дивиденды. Так будет и в этот раз", – уверен Антонов.

По его словам, "вашингтонские горе-стратеги еще будут локти кусать".
Ранее сенатом и палатой представителей конгресса США был одобрен закон, который предполагает запрет ввоза низкообогащенного урана, произведенного в России или одним из зарегистрированных на российской территории предприятий.
При этом документ дает министру энергетики США по согласованию с госсекретарем и главой минторга право отменить действие запрета в случае, если поставок из других стран не будет или если импорт топлива из России будет отвечать "национальным интересам" Вашингтона.
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Анатолий АнтоновРоссияНовостиСШАПолитикаВ миреДжозеф Байден, президент США (Joseph Biden)
 
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