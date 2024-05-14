https://crimea.ria.ru/20240514/nachalniku-upravleniya-kadrov-minoborony-kuznetsovu-predyavili-obvinenie--1137261418.html

Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение

Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение

Начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T13:08

2024-05-14T13:08

2024-05-14T13:08

юрий кузнецов

министерство обороны рф

взятка

новости

закон и право

ск рф (следственный комитет российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.Кузнецов взят под стражу 14 мая, его подозревают в получении крупной взятки, сообщал ранее Следственный комитет РФ. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.Согласно санкции инкриминируемой ему статьи Кузнецову грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

https://crimea.ria.ru/20240514/glavnomu-kadroviku-minoborony-kuznetsovu-grozit-do-15-let-1137260721.html

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2024

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юрий кузнецов, министерство обороны рф, взятка, новости, закон и право, ск рф (следственный комитет российской федерации)