https://crimea.ria.ru/20240514/nachalniku-upravleniya-kadrov-minoborony-kuznetsovu-predyavili-obvinenie--1137261418.html
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
Начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T13:08
2024-05-14T13:08
2024-05-14T13:08
юрий кузнецов
министерство обороны рф
взятка
новости
закон и право
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137261298_0:265:2047:1416_1920x0_80_0_0_1c485ce867a0baaa5c7a479e9e1c57a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.Кузнецов взят под стражу 14 мая, его подозревают в получении крупной взятки, сообщал ранее Следственный комитет РФ. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.Согласно санкции инкриминируемой ему статьи Кузнецову грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
https://crimea.ria.ru/20240514/glavnomu-kadroviku-minoborony-kuznetsovu-grozit-do-15-let-1137260721.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137261298_0:73:2047:1608_1920x0_80_0_0_58ff39fddba631bb1603ced4174499e3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий кузнецов, министерство обороны рф, взятка, новости, закон и право, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки