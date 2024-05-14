Рейтинг@Mail.ru
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240514/nachalniku-upravleniya-kadrov-minoborony-kuznetsovu-predyavili-obvinenie--1137261418.html
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение - РИА Новости Крым, 14.05.2024
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
Начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со... РИА Новости Крым, 14.05.2024
2024-05-14T13:08
2024-05-14T13:08
юрий кузнецов
министерство обороны рф
взятка
новости
закон и право
ск рф (следственный комитет российской федерации)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137261298_0:265:2047:1416_1920x0_80_0_0_1c485ce867a0baaa5c7a479e9e1c57a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.Кузнецов взят под стражу 14 мая, его подозревают в получении крупной взятки, сообщал ранее Следственный комитет РФ. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.Согласно санкции инкриминируемой ему статьи Кузнецову грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
https://crimea.ria.ru/20240514/glavnomu-kadroviku-minoborony-kuznetsovu-grozit-do-15-let-1137260721.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/0e/1137261298_0:73:2047:1608_1920x0_80_0_0_58ff39fddba631bb1603ced4174499e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий кузнецов, министерство обороны рф, взятка, новости, закон и право, ск рф (следственный комитет российской федерации)
Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение

Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение в получении взятки

13:08 14.05.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФНачальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов
Начальник управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. Начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд.
"Кузнецову Юрию Васильевичу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ", - сообщили в суде.
Кузнецов взят под стражу 14 мая, его подозревают в получении крупной взятки, сообщал ранее Следственный комитет РФ. По версии следствия, в 2021-2023 годах, являясь начальником 8-го управления Генштаба ВС РФ, генерал получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение определенных действий в их пользу.
Согласно санкции инкриминируемой ему статьи Кузнецову грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Охранный периметр исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
12:45
Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет
 
Юрий КузнецовМинистерство обороны РФВзяткаНовостиЗакон и правоСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Белоусов пообещал усилить контроль за ценами в гособоронзаказе
14:56Нужно упреждать ВСУ: Белоусов назвал главные задачи Минобороны
14:39Будет ли в России новая волна мобилизации - ответ Белоусова
14:17ВС РФ уничтожили еще 1360 боевиков и три склада боеприпасов ВСУ
14:10Армия России разгромила цех производства ударных беспилотников ВСУ
13:50Грозовые ливни с градом идут на Кубань
13:43Под завалами дома в Белгороде найдено тело еще одного погибшего – МЧС
13:29Российские военные освободили село Бугроватка в Харьковской области
13:08Начальнику управления кадров Минобороны Кузнецову предъявили обвинение
13:01Разрушенный ударом ВСУ дом в Белгороде восстановят – Гладков
12:45Главному кадровику Минобороны Кузнецову грозит до 15 лет
12:40Обрушение дома в Белгороде после удара ВСУ – число жертв увеличилось
12:34С молотком и пассатижами: кубанцы напали на иностранца в Севастополе
12:21Чем займутся Дюмин и Патрушев в Администрации президента
11:52Хотел воевать за Украину: житель Брянской области задержан ФСБ
11:29Резерва больше нет: Буданов* назвал ситуацию под Харьковом критической
11:25В Севастополе слышна стрельба
11:00Патрушев и Дюмин назначены помощниками президента – Кремль
10:57В Приморье погиб студент из Керчи – преподавателей обвиняют в халатности
10:54Более 200 мирных жителей пострадали и 50 погибли за неделю от атак ВСУ
Лента новостейМолния