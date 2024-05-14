https://crimea.ria.ru/20240514/chast-sevastopolya-na-dva-dnya-ostanetsya-bez-sveta--adresa-i-daty-1137238513.html

Часть Севастополя на два дня останется без света – адреса и даты

Часть Севастополя на два дня останется без света – адреса и даты - РИА Новости Крым, 14.05.2024

Часть Севастополя на два дня останется без света – адреса и даты

В нескольких районах Севастополя 14 и 15 мая запланировано отключение электроэнергии из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании. Об... РИА Новости Крым, 14.05.2024

2024-05-14T07:03

2024-05-14T07:03

2024-05-14T07:03

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отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мая - РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя 14 и 15 мая запланировано отключение электроэнергии из-за неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании. Об этом предупреждает пресс-служба компании "Севастопольэнрго".По данным пресс-службы, в указаные даты с 9 до 11 часов без света останутся улицы Башенная, 18,15-23, Кирова, 12-16,11-17, площадь 1-го Мая, 1.С 9 часов утра до 15:00 отключение произведут по улицам Василия Кучера 1 и Ленина 44, 48-52. В период с 9 до 17 часов полуторачасовые отключения возможны по Новикова 7-11, 28-30, 34-40, Солнечной 9-А, 11-15, 40 лет Октября 2-10, 7-А, 1-7, Бригадной 2-4, 1-5, Пригородненской 2, 1-5, Ракетной 4-12, 3-11, Новикова 41-Б, Связистов 4-А, 2-4, 8, 1176, Хомутова 12-А, 12, Драгунской 4, Гусарской 3-15, Ахматовой 17-А, 5-А, 3-А, 1-А, 1-5, 13-17, 45, Веерной 10-А, 12-А, 4, 12, 16-18, 22, 1-17, 6, 2, 10, 28-40, 21-31, 35-37, Дарданельской 8-20, 13-21, 25, 29, 5, Василия Шукшина 2-6, 10-16, 20-22, 33-А, 3-5-17, 29, 7-А, 23, 24-30, 34-38, 19-21, 25-27, 31-37, 47, 44-А, 44-В, 42-44, 51, Тендровской 9-А, 7-А, 1-19, 59-61, 87, Синютина 2-6, 1-5, Паши Ангелиной 623, 1623, Авдеева 2-10, 5-13, Матюшенко 1, 11-17, Льва Толстого 39-43, Нежинской 2-14, 10/1,3-13, Виноградной 8-10, 1, Гумилева 2-12, 1-11, Матэ Залки 34, 40, 7-й Виноградной 10-Б, 6-8, 5-А, 3-А, 5-Б, 1-5, Урожайной 2, 1, Веерной 41-43, Лучистой 4-8, 12, 1-А, 1, Тимма 42Б/2, 42-В/2, 2-6, 14-16, 34, 38, 3-11, 15, 21-33, 40-Б/2, 42-В, 42-А, 42/1, 42-В/2, 8, Мельникова 26-46, Абазы 4-А, 2-6, 12-16, 26-28, 32, 52, 976, 37-39, 47, Верещагина 74-76, Урусова 18, 28, 15-А, 17-А, 15, 19, 23, 27-29, 33, 37, Арефьева 8-А, Военных строителей 36/5, 68-А, 1916, 1958, 1962, 2056, 3-Б/28, 3-Б/38, 3-Б/29, 3-Б/26, 3, Л. Бобковой 4/15, 7/4, 7/4-А, 7-1, 3-А, 3, Журналиста Хамадана 64, 37-А, 11-13, 21, 29, 37, 597, Композитора Боголепова 22-Б, 22-А, 12, 20, 24, 36, 40, 44-46, 37-А, 35-37, 1291, 1299, Геннадия Черкашина 10-12, 24, 30-32, 36-42, 1106, 3-А, 3-7, 15, 87, 29-В, Григория Поженяна 12-16, 22, 1, 17-19, 23-25, 31, Эдуарда Асадова 12, 20-28, 9, 13, 21, Писателя Аверченко 12-16, 20, 30, 34, 800, 17-19, 29, Поэта Сельвинского 4, 8, 16-22, 26, 19/2, 3, 7-9, 13-15, 21, Петра Градова 24, 30, 676, 1118, 21-А, 9, 13-19, 23, 27, 35, Писателя Аверченко 12-14, 28, 32, 17-1, Шафрановой 16-А, 16-Б, 26-Г, 16-Г, 24-А, 2-18, 24-26, Сапфирной 8, 22, 26, 36, 2-Б, 2-Г, 30-Б, 2-А, 2-Б/1, 26/1, 10, 1-13, Ирисовой 10-А, 14-А, 18-28, 21-А, 2-А, 4-А, 2-10-12, 21-Б, 1-13, 23-Б, 24/2, 15-В, 15-Г, 21-23, Амет-Хана Султана 54-А, 48-А, 48, 54, 58-64, 68, К.697, 23, 27, 1199, 1253, 37/1, 37/2, 37/4, 37/5, 37/6, 37/7, 54, 66, 70, 35, Согласия 1-В, 1-В/2, 1-Б, Кольцевой 12-А, 14-А, 4, 10, 14, 20, 23-А, 1, 27-31, 1-В, 13, 5-7, 21.В этот же период свет будут отключать по Камышовому шоссе 642, 652, 684, 1258, 661, 669, 1266, 701, 16-В/3, 16-В/1, 16-В/6, 16-В/4, 16,637, на Декоративном и Английском бульварах, на Якорной площади 5, в переулках 2-ом Хомутовом 8-А, 4, 8, 870, 1-3, 869, 1-ом Хомутовом 4-А, 4-6, к. 849, 1, 9, 3-ем Хомутовом 4-А, 6-А, 4-6, 862, 5-А, 3-А, 3-5 ,851, 863, 1-ом Хвойном 4-8, 12, 16-18, 3, 2-ом Хвойном 2-А, 3, в Хвойном тупике 4-6, 5, частично в границах садовых товариществ "Икар-3", "Ригель", "Победа".С 20 часов 14 мая до 8 часов утра 15 числа без света останутся абоненты по улицам Горького 10, 14, Перекопская 9, Розы Люксембург 42-46, 55-107.14 и 15 мая с 8.00 до 17.00 – поселок ГРЭС: улицы Каширская 60, 1-39, Кустарниковая 1-5, Турбинная 2-4, 17-53, Яблочкова 32-38, Шатурская 18-28, 19-27, СТ "Тепловик" 61.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе 250 человек без света: над кабелем "вырос" частный домСимферополь будет расширяться: введена в строй новая электроподстанцияВ Крыму завершили реконструкцию главных электроподстанций – Хуснуллин

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