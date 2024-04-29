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У Крымского моста растет очередь
У Крымского моста растет очередь - РИА Новости Крым, 29.04.2024
У Крымского моста растет очередь
Утром в понедельник у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 29.04.2024
2024-04-29T11:09
2024-04-29T11:09
2024-04-29T11:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Утром в понедельник у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом выезд из Крыма свободен - у досмотровых пунктов со стороны Керчи очередей нет.Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
У Крымского моста растет очередь
Проезда по Крымскому мосту из Тамани ожидают 75 машин
11:09 29.04.2024 (обновлено: 11:10 29.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Утром в понедельник у Крымского моста начала скапливаться автомобильная очередь. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 11:00, в очереди со стороны Тамани находится 75 транспортных средств", - сказано в сообщении.
При этом выезд из Крыма свободен - у досмотровых пунктов со стороны Керчи очередей нет.
Проезд по Крымскому мосту в настоящее время разрешен автомобилям массой не более 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
По Керченской переправе следуют фуры, которые перевозят товары первой необходимости, а также срочные и скоропортящиеся грузы. Также по морскому пути переправляют пассажирские автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.