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Массовое отключение света в Севастополе в среду: список адресов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
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Массовое отключение света в Севастополе в среду: список адресов
Массовое отключение света в Севастополе в среду: список адресов - РИА Новости Крым, 24.04.2024
Массовое отключение света в Севастополе в среду: список адресов
В нескольких районах Севастополя в среду, 24 апреля, не будет света. Об этом сообщает Севастпольэнерго. РИА Новости Крым, 24.04.2024
2024-04-24T07:43
2024-04-24T07:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в среду, 24 апреля, не будет света. Об этом сообщает Севастпольэнерго.С 08.00 до 17.00 электричество отключат по адресам: ул. Тимирязева, ул. Василия Жукова, ул. Мраморная, ул. Новикова, ул. Снайперская, ул. Солнечная, ул. Аксютина, ул. Скальная, ул. Флюсовая.Также, по информации предприятия, подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.С 09.00 до 17.00 временное отключение электроэнергии коснется жителей пер. Цепной, пл. Якорная, и улиц: Лучистая, Мате Залки, Парусная, Солдатская, Нежинская, Виноградная, Гумилева, 7-я Виноградная, Урожайная, Веерная, Василия Шукшина, Дарданельская.В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без электричества будут: СТ "Икар-1" и ул. Сапунгорская.Отключение света коснется сел Полюшко (ул. Колосистая, ул. Решидова, ул. Зеленая) и Андреевка (ул. Верхняя, ул. Усадебная).Также временно без электричества будет пгт Кача: ул. Кожедуба, ул. Сафонова,ул. Маршала Колдунова, ул. Братьев Глинки, ул. Якова Смушкевича, ул. Рыжова, ул. Авиаторов, ул. Гастелло, ул. Красноармейская, ул. Нестерова, ул. Осипенко, ул. Покрышкина, ул. Первомайская, ул. Паши Ангелиной, ул. Городское шоссе, ул. Привольная.Отключение подачи электроэнергии пройдет в том числе по адресам: ул. Тимма, ул. Урусова, ул. Кокчетавская, ул. Барнаульская, ул. Прутовцев, ул. Клубничная, ул. Рассветная, ул. Сиреневая, ул. Дубинина, ул. Самотечная, ул. Коли Пищенко.Не будет света у абонентов: пер. Кременчугский, ул. Истомина, ул. 2-я Бастионная, ул. Варшавская, ул. Героев Севастополя, ул. Полтавская, ул. Суздальская, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Героев Севастополя, пер. Перекомский, спуск Петровский, ул. Подольцева, пер. Галицкий, ул. Михаила Грешилова, ул. Летчика Кирсанова, ул. Летчика Есауленко, ул. Танкиста Водолазкина, СТ "Энергетик-2".Читайте также на РИА Новости Крым:На развитие энергетики Севастополя направят более 21 млрд рублейКакие важные энергетические объекты построены в Крыму за девять летМодернизация подстанции "Северная" в Крыму: что уже сделано
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Массовое отключение света в Севастополе в среду: список адресов

Несколько районов Севастополя в среду до вечера останутся без электричества

07:43 24.04.2024 (обновлено: 07:44 24.04.2024)
 
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"Энергетики демонтируют опору ЛЭП
Энергетики демонтируют опору ЛЭП
© Фото пресс-службы ГУП РК "Крымэнерго"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 апр – РИА Новости Крым. В нескольких районах Севастополя в среду, 24 апреля, не будет света. Об этом сообщает Севастпольэнерго.
"Подача электроэнергии будет прекращена для безопасного выполнения неотложных ремонтных работ в сети 6000", - говорится в сообщении.
С 08.00 до 17.00 электричество отключат по адресам: ул. Тимирязева, ул. Василия Жукова, ул. Мраморная, ул. Новикова, ул. Снайперская, ул. Солнечная, ул. Аксютина, ул. Скальная, ул. Флюсовая.
Также, по информации предприятия, подача электроэнергии будет прекращена для выполнения неотложных работ по устранению дефектов на электрооборудовании 0,4 кВ.
С 09.00 до 17.00 временное отключение электроэнергии коснется жителей пер. Цепной, пл. Якорная, и улиц: Лучистая, Мате Залки, Парусная, Солдатская, Нежинская, Виноградная, Гумилева, 7-я Виноградная, Урожайная, Веерная, Василия Шукшина, Дарданельская.
В период с 09.00 до 17.00 на час-полтора без электричества будут: СТ "Икар-1" и ул. Сапунгорская.
Отключение света коснется сел Полюшко (ул. Колосистая, ул. Решидова, ул. Зеленая) и Андреевка (ул. Верхняя, ул. Усадебная).
Также временно без электричества будет пгт Кача: ул. Кожедуба, ул. Сафонова,ул. Маршала Колдунова, ул. Братьев Глинки, ул. Якова Смушкевича, ул. Рыжова, ул. Авиаторов, ул. Гастелло, ул. Красноармейская, ул. Нестерова, ул. Осипенко, ул. Покрышкина, ул. Первомайская, ул. Паши Ангелиной, ул. Городское шоссе, ул. Привольная.
Отключение подачи электроэнергии пройдет в том числе по адресам: ул. Тимма, ул. Урусова, ул. Кокчетавская, ул. Барнаульская, ул. Прутовцев, ул. Клубничная, ул. Рассветная, ул. Сиреневая, ул. Дубинина, ул. Самотечная, ул. Коли Пищенко.
Не будет света у абонентов: пер. Кременчугский, ул. Истомина, ул. 2-я Бастионная, ул. Варшавская, ул. Героев Севастополя, ул. Полтавская, ул. Суздальская, ул. 2-я линия Бомбор, ул. Героев Севастополя, пер. Перекомский, спуск Петровский, ул. Подольцева, пер. Галицкий, ул. Михаила Грешилова, ул. Летчика Кирсанова, ул. Летчика Есауленко, ул. Танкиста Водолазкина, СТ "Энергетик-2".
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