https://crimea.ria.ru/20240423/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1136742397.html

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.04.2024

Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах туман. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-23T00:01

2024-04-23T00:01

2024-04-22T20:39

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах туман. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем воздух прогреется от +16 до +20 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240421/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1136738068.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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