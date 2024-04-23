Рейтинг@Mail.ru
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240423/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1136742397.html
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах туман. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-23T00:01
2024-04-22T20:39
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136308997_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_32a9d4da720e96ac94199760bb59ff42.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах туман. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем воздух прогреется от +16 до +20 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240421/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1136738068.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136308997_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7cf55871254e30383f854eaa602eeda8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник теплая и сухая погода

00:01 23.04.2024
 
© РИА Новости КрымВесна в Симферополе
Весна в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах туман. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +13 градусов, днем +17…+22, в горах +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем воздух прогреется от +16 до +20 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Тушение пожаров в горнолесном заповеднике над Ялтой - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
21 апреля, 19:54
В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 23 апреля
23:23Украина приостанавливает консульские действия в отношении военнообязанных
23:02Главное за день: 22 апреля
22:47В СК РФ доложат о расследовании нападения на полицейских в Карачаевске
22:30Главные новости Крыма: 22 апреля
22:16Сложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине
22:01В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения
21:52В Евпатории пропала молодая девушка – возбуждено уголовное дело
21:43ВСУ сбросили взрывчатку с беспилотника в Горловке – ранен мирный житель
21:31В России создадут Единый реестр адвокатов
21:13Путин подписал закон об уточнении системы оплаты сверхурочной работы
20:48В Белогорском районе Крыма отремонтируют посвященные ВОВ памятники
20:32Останки Бандеры и Шухевича хотят перезахоронить под Киевом
20:08Путин назвал БАМ настоящей дорогой будущего
19:5170% американцев не поддерживают финансирование Украины – Такер Карлсон
19:31О мирных переговорах должен говорить не Зеленский – эксперт
19:10В зону СВО направлены более 40 тысяч бойцов из Чечни
18:38Акциз на российские игристые вина снизят с 1 мая – Путин подписал закон
18:20Россия готова к мирному решению украинского вопроса – Песков
Лента новостейМолния