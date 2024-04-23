https://crimea.ria.ru/20240423/teplo-i-sukho-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1136742397.html
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 22.04.2024
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах туман. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная... РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-23T00:01
2024-04-23T00:01
2024-04-22T20:39
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах туман. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем воздух прогреется от +16 до +20 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240421/v-krymu-obyavleno-novoe-shtormovoe-preduprezhdenie-1136738068.html
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севастополь
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алушта
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и сухо: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник теплая и сухая погода
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму будет тепло и сухо. Ночью и утром в отдельных районах туман. В центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на побережье до +13 градусов, днем +17…+22, в горах +11…+16 градусов", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный, днем юго-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11, днем +17…+19 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +10 до +13, днем воздух прогреется от +16 до +20 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.