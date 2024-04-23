https://crimea.ria.ru/20240423/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1136782204.html

На Крымском мосту растет очередь

На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 23.04.2024

На Крымском мосту растет очередь

В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту стоят почти 100 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 23.04.2024

2024-04-23T15:05

2024-04-23T15:05

2024-04-23T15:10

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

транспорт

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту стоят почти 100 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край