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На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 23.04.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240423/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1136782204.html
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 23.04.2024
На Крымском мосту растет очередь
В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту стоят почти 100 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации... РИА Новости Крым, 23.04.2024
2024-04-23T15:05
2024-04-23T15:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
транспорт
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту стоят почти 100 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, транспорт, краснодарский край
На Крымском мосту растет очередь

В очереди перед Крымским мостом стоят почти 100 автомобилей

15:05 23.04.2024 (обновлено: 15:10 23.04.2024)
 
© РИА Новости КрымКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 апр - РИА Новости Крым. В очереди перед досмотровыми комплексами на Крымском мосту стоят почти 100 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 88 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – говорится в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьТранспортКраснодарский край
 
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