https://crimea.ria.ru/20240422/v-sevastopole-snova-strelba--flot-provodit-ucheniya-1136762667.html

В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения

В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения - РИА Новости Крым, 22.04.2024

В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения

Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.04.2024

2024-04-22T22:01

2024-04-22T22:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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