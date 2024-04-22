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В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения - РИА Новости Крым, 22.04.2024
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В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения
В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения
Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.04.2024
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михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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Новости
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, новости крыма, крым, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения

В Севастополе флот проводит учения со стрельбой – Развожаев

22:01 22.04.2024 (обновлено: 22:05 22.04.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 22:30 на Северном молу флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из стрелкового оружия", – написал он в своем Telegram-канале.
И добавил, что в городе все спокойно.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
 
СевастопольНовостиНовости КрымаКрымМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Учения
 
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