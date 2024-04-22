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В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения
В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения - РИА Новости Крым, 22.04.2024
В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения
Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 22.04.2024
2024-04-22T22:01
2024-04-22T22:01
2024-04-22T22:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр - РИА Новости Крым. Вечером в понедельник военные Черноморского флота проводят тренировки со стрельбой в Севастополе. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.И добавил, что в городе все спокойно.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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В Севастополе снова стрельба – флот проводит учения
В Севастополе флот проводит учения со стрельбой – Развожаев
22:01 22.04.2024 (обновлено: 22:05 22.04.2024)