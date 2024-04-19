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Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные - РИА Новости Крым, 19.04.2024
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Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные
Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные
В грядущие выходные, 20 и 21 апреля, в Крыму ожидаются дожди, понижение температуры, а в воскресенье ветер будет достигать штормовых значений. Такой прогноз в... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T20:16
2024-04-19T20:16
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
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новости крыма
радио "спутник в крыму"
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В грядущие выходные, 20 и 21 апреля, в Крыму ожидаются дожди, понижение температуры, а в воскресенье ветер будет достигать штормовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по его словам, погода ухудшится. Ожидается заток свежих воздушных масс, над полуостровом прольются ливневые дожди. Ветер юго-западных, западных румбов 7-12 м/с, в порывах достигнет штормовых значений - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…13, днем - до +11…16 градусов.В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами, предупреждали ранее в Главном управлении МЧС России по республике. Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеМощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучейЦиклон несет в Крым сильные дожди с грозами
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РИА Новости Крым
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крым, новости крыма, крымская погода, штормовое предупреждение
Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные

В субботу и воскресенье в Крыму ожидаются дожди и штормовой ветер - ФОБОС

20:16 19.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРазлив воды на реке Салгир в Симферополе
Разлив воды на реке Салгир в Симферополе - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В грядущие выходные, 20 и 21 апреля, в Крыму ожидаются дожди, понижение температуры, а в воскресенье ветер будет достигать штормовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
субботу скажется влияние циклонической депрессии: Крым попадет в теплый сектор этого атмосферного вихря, поэтому облаков станет больше. Местами брызнут небольшие дожди. Ветер усилится и развернется на северо-восток, по силе будет достигать 5-10 м/с, в порывах до 16 м/с. Ночные температуры +6…11, днем до +18…23", - прогнозирует Тишковец.
В воскресенье, по его словам, погода ухудшится. Ожидается заток свежих воздушных масс, над полуостровом прольются ливневые дожди. Ветер юго-западных, западных румбов 7-12 м/с, в порывах достигнет штормовых значений - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…13, днем - до +11…16 градусов.
В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами, предупреждали ранее в Главном управлении МЧС России по республике.
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Радио "Спутник в Крыму"Центр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецПогода в КрымуКрымНовости КрымаКрымская погодаШтормовое предупреждение
 
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