https://crimea.ria.ru/20240419/pogoda-portitsya-prognoz-dlya-kryma-ot-fobos-na-vykhodnye-1136682300.html

Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные

Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные - РИА Новости Крым, 19.04.2024

Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные

В грядущие выходные, 20 и 21 апреля, в Крыму ожидаются дожди, понижение температуры, а в воскресенье ветер будет достигать штормовых значений. Такой прогноз в... РИА Новости Крым, 19.04.2024

2024-04-19T20:16

2024-04-19T20:16

2024-04-19T20:16

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В грядущие выходные, 20 и 21 апреля, в Крыму ожидаются дожди, понижение температуры, а в воскресенье ветер будет достигать штормовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по его словам, погода ухудшится. Ожидается заток свежих воздушных масс, над полуостровом прольются ливневые дожди. Ветер юго-западных, западных румбов 7-12 м/с, в порывах достигнет штормовых значений - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…13, днем - до +11…16 градусов.В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами, предупреждали ранее в Главном управлении МЧС России по республике. Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеМощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучейЦиклон несет в Крым сильные дожди с грозами

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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