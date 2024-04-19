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Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные
Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные - РИА Новости Крым, 19.04.2024
Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные
В грядущие выходные, 20 и 21 апреля, в Крыму ожидаются дожди, понижение температуры, а в воскресенье ветер будет достигать штормовых значений. Такой прогноз в... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T20:16
2024-04-19T20:16
2024-04-19T20:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. В грядущие выходные, 20 и 21 апреля, в Крыму ожидаются дожди, понижение температуры, а в воскресенье ветер будет достигать штормовых значений. Такой прогноз в эфире радио "Спутник в Крыму" сделал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье, по его словам, погода ухудшится. Ожидается заток свежих воздушных масс, над полуостровом прольются ливневые дожди. Ветер юго-западных, западных румбов 7-12 м/с, в порывах достигнет штормовых значений - 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…13, днем - до +11…16 градусов.В Крыму на ближайшие два дня объявлено штормовое предупреждение, ожидаются дожди с грозами, предупреждали ранее в Главном управлении МЧС России по республике. Читайте также на РИА Новости Крым:Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму и СевастополеМощные вспышки на Солнце - к Земле идут потоки рентгеновских лучейЦиклон несет в Крым сильные дожди с грозами
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крым, новости крыма, крымская погода, штормовое предупреждение
Погода портится: прогноз для Крыма от ФОБОС на выходные
В субботу и воскресенье в Крыму ожидаются дожди и штормовой ветер - ФОБОС