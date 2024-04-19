https://crimea.ria.ru/20240419/na-krymskom-mostu-nachala-rasti-ochered-1136688820.html
На Крымском мосту начала расти очередь
На Крымском мосту начала расти очередь - РИА Новости Крым, 19.04.2024
На Крымском мосту начала расти очередь
У досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовались очереди со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной... РИА Новости Крым, 19.04.2024
2024-04-19T15:10
2024-04-19T15:10
2024-04-19T15:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовались очереди со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
На Крымском мосту начала расти очередь
В очереди перед Крымским мостом ожидают 153 машины со стороны Керчи и Тамани
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр – РИА Новости Крым. У досмотровых пунктов перед Крымским мостом образовались очереди со стороны Керчи и Краснодарского края. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"По данным на 15:00 в очереди со стороны Тамани находится 88 транспортных средств, из Керчи проезда ожидают 65 машин", - сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно также через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым
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