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На Крым идет холодный фронт Балканского циклона - РИА Новости Крым, 18.04.2024
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На Крым идет холодный фронт Балканского циклона
На Крым идет холодный фронт Балканского циклона - РИА Новости Крым, 18.04.2024
На Крым идет холодный фронт Балканского циклона
В четверг холодный фронт принесет в Крым изменение погоды. В регионе ожидаются дожди с грозами и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.04.2024
2024-04-18T00:01
2024-04-18T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В четверг холодный фронт принесет в Крым изменение погоды. В регионе ожидаются дожди с грозами и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +20…22.В Ялте, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +13...16, днем потеплеет до +23.В Алуште и Евпатории ночью сухо и до +16, а днем ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +24 градусов.
https://crimea.ria.ru/20240414/livnevye-grozovye-dozhdi-i-28-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1136493454.html
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РИА Новости Крым
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96
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На Крым идет холодный фронт Балканского циклона

В четверг в Крыму пройдут грозовые дожди

00:01 18.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожий под зонтом во время дождя
Прохожий под зонтом во время дождя - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В четверг холодный фронт принесет в Крым изменение погоды. В регионе ожидаются дожди с грозами и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"В Крыму ожидается неустойчивый характер погоды. Холодный атмосферный фронт Балканского циклона обусловит на полуострове кратковременные грозовые дожди. В четверг ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…16, днем +20…25, в горах +14…+19", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +20…22.
В Ялте, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +13...16, днем потеплеет до +23.
В Алуште и Евпатории ночью сухо и до +16, а днем ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +24 градусов.
Гроза
14 апреля, 19:10Радио "Спутник в Крыму"
Ливневые грозовые дожди и +28: прогноз для Крыма на неделю от ФОБОС
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольАлуштаЯлтаФеодосияЕвпаторияСудакНовости Крыма
 
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