https://crimea.ria.ru/20240418/na-krym-idet-kholodnyy-front-balkanskogo-tsiklona-1136646704.html

На Крым идет холодный фронт Балканского циклона

На Крым идет холодный фронт Балканского циклона - РИА Новости Крым, 18.04.2024

На Крым идет холодный фронт Балканского циклона

В четверг холодный фронт принесет в Крым изменение погоды. В регионе ожидаются дожди с грозами и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 18.04.2024

2024-04-18T00:01

2024-04-18T00:01

2024-04-18T00:01

крым

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 апр - РИА Новости Крым. В четверг холодный фронт принесет в Крым изменение погоды. В регионе ожидаются дожди с грозами и сильный порывистый ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14...16, днем +22...24.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью юго-восточный, днем юго-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +20…22.В Ялте, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +13...16, днем потеплеет до +23.В Алуште и Евпатории ночью сухо и до +16, а днем ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется до +24 градусов.

https://crimea.ria.ru/20240414/livnevye-grozovye-dozhdi-i-28-prognoz-dlya-kryma-na-nedelyu-ot-fobos-1136493454.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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