https://crimea.ria.ru/20240417/obnovlennaya-versiya--krossovera-tiggo-4-pro-dostupna-v-chernomor-avto-1136630524.html

Обновленная версия кроссовера TIGGO 4 PRO доступна в "Черномор Авто"

Обновленная версия кроссовера TIGGO 4 PRO доступна в "Черномор Авто" - РИА Новости Крым, 17.04.2024

Обновленная версия кроссовера TIGGO 4 PRO доступна в "Черномор Авто"

Для ознаменования важной даты – 18 лет присутствия в России – марка CHERY представила обновленную версию кроссовера TIGGO 4 PRO ("Тигго 4 ПРО"). РИА Новости Крым, 17.04.2024

2024-04-17T10:02

2024-04-17T10:02

2024-04-17T10:24

симферополь

крым

черномор авто

автомобиль

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр - РИА Новости Крым. Для ознаменования важной даты – 18 лет присутствия в России – марка CHERY представила обновленную версию кроссовера TIGGO 4 PRO ("Тигго 4 ПРО"). Выбор модели обусловлен завершением одного из этапов технологического оснащения модельного ряда бренда в России. Теперь в каждом автомобиле CHERY на российском рынке есть сдвоенные экраны, круговой обзор, Apple CarPlay/Android Auto ("Эппл КарПлей/Андроид Ауто"), пакет ассистентов и помощников водителя ADAS ("АДАС"), полный "зимний" пакет, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка и атмосферная подсветка.Акцентным оборудованием базовой комплектации Action MT являются: 16-дюймовые литые алюминиевые диски, светодиодные дневные ходовые огни, черный кожаный салон, обогревы передних сидений, лобового стекла, зеркал и форсунок, датчик света, бесключевой доступ в салон и запуск двигателя, задняя камера и парктроники, кондиционер, экран мультимедиа с диагональю 10.25”, Apple CarPlay / Android Auto, круиз-контроль, электронный контроль устойчивости ESС ("И-Эс-Си"), система контроля давления в шинах и многое другое. Кроссовер TIGGO 4 PRO 18 years edition в комплектации Action MT можно приобрести от 1 690 000 рублей с учетом выгод по финансовым и трейд-ин программам.Выбирая TIGGO 4 PRO в исполнении Action, водитель получает вариаторную коробку передач, дистанционный запуск двигателя для прогрева автомобиля и салона, AutoHold ("АутоХолд"), электрический стояночный тормоз и дефлекторы для второго ряда сидений. Стоимость автомобиля в данном исполнении начинается от 1 840 000 рублей, с учетом максимальных выгод и преимуществ по программам дистрибьютора марки.Золотой серединой выбора является комплектация Family, которая в дополнение к предыдущим отличается наличием 17-дюймовых литых алюминиевых дисков, LED-фарами, панорамным люком, полным "зимним" пакетом, электроприводом складывания зеркал, четырьмя подушками безопасности, сдвоенными экранами приборной панели и системы мультимедиа диагональю по 10.25” каждый и другим. Кроссовер доступен для приобретения по цене от 1 920 000 рублей.Топовая комплектация Ultimate включает в себя расширенный набор оборудования: кожаный салон в черном цвете с белыми вставками, 18-дюймовые литые алюминиевые диски, систему кругового обзора 360°, панорамный люк, шесть подушек безопасности, датчик дождя, атмосферную подсветку интерьера и комплекс ассистентов водителя ADAS. В него входят следующие системы: адаптивный круиз-контроль (ACC. "Эй-Си-Си"), предупреждение о фронтальном столкновении (FCW, "Эф-Си-Даблю"); системы автономного экстренного торможения (AEB , "Эй-И-Би"), мониторинга слепых зон (BSD, "Би-Эс-Ди"), предупреждение о смене полосы (LCA, "Эл-Си-Эй"), предупреждение о заднем перекрестном столкновении (RCTA, "Эр-Си-Ти-Эй") и автоматическое переключение ближнего/дальнего света (IHC, "Ай-Эйч-Си"). Приобрести TIGGO 4 PRO 18 years edition в исполнении Ultimate можно в салонах официальных дилеров марки по стоимости от 2 110 000 рублей c учетом максимального размера выгоды.Испытать новый кроссовер и приобрести его можно у официального дилера Chery в Крыму, компании "Черномор Авто".г. Симферополь, пер. Задорожный 3/4Телефон +7 978 240 40 40sale.chery-crimea.ruВсе цены указаны на авто 2023 года выпуска. Предложение ограничено и действует до конца апреля 2024 года.Реклама, ООО "Черномор Авто", ИНН 9102008982, erid: 4CQwVszH9pWxJAEmmgY

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, крым, черномор авто, автомобиль, новости