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Какой сегодня праздник: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2024
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Какой сегодня праздник: 17 апреля
Какой сегодня праздник: 17 апреля - РИА Новости Крым, 17.04.2024
Какой сегодня праздник: 17 апреля
17 апреля в России отмечают День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а еще это Всемирный день гемофилии. Ровно 302 года назад в России стало РИА Новости Крым, 17.04.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. 17 апреля в России отмечают День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а еще это Всемирный день гемофилии. Ровно 302 года назад в России стало дорого носить бороду, а 147 лет назад Толстой дописал "Анну Каренину".Что празднуют в миреВетераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в этот день отмечают свой праздник с 2011 года. Он был установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010-го в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни министерства внутренних дел РФ.17 апреля благодаря инициативе Всемирной организации здравоохранения, отмечают Всемирный день гемофилии. Дата выбрана не случайно: 17 апреля родился создатель Всемирной федерации гемофилии Фрэнк Шнайбель.Еще в этот день во всем мире отмечают День денег, День поэзии хайку, в Египте – праздник "цветочного аромата", в Габоне – День женщин, а у американцев – День бесподобных дам.Знаменательные событияВ этот день в 1492 году мореплаватель Христофор Колумб подписал в Санта-Фе договор с испанским монархом, по которому обязался открыть новый морской путь в Индию. В итоге, правда, открыл Америку.В 1722 году указом Петра I была введена подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год. Немалые деньги по тем временам.В 1877 году Лев Толстой закончил роман "Анна Каренина".В 1891 году император Александр III подписал документ о строительстве Великого Сибирского пути (нынче Транссиб). На строительство ушло 25 лет. В результате нескольких реконструкций длина магистрали увеличилась с 7000 до 9288,2 км, что сделало Транссиб самой длинной железной дорогой в мире.В 1924 году образовалась "Metro-Goldwyn-Mayer" – крупнейшая американская кинокомпания с узнаваемым во всем мире логотипом "рычащий лев".В 1944 году в этот день фактически завершились Проскуровско-Черновицкая наступательная операция ВОВ, в результате которой советские войска освободили большую часть Правобережной Украины, и Днепровско-Карпатская операция – одно из самых крупных и продолжительных сражений войны.В 1968 году в этот день в СССР на экраны телевизоров вышел первый выпуск легендарной телепрограммы "В мире животных" с ведущим Александром Згуриди.Кто родилсяВ 1820 году родился американец Александр Картрайт, который первым спроектировал бейсбольное поле и придумал свод правил для этой игры. Считается основателем вида спорта.В 1841 году родился знаменитый российский педагог Александр Герд, создавший методику преподавания естествознания. Благодаря ему в школах и вузах проводятся практические и лабораторные работы.В 1966 году родился советский хоккеист, вратарь Евгений Белошейкин, призер Олимпийских игр и мастер спорта международного уровня.В этот день также родились создатель хип-хопа Африка Бамбаатаа, британский актер Шон Бин, английская певица и модель Виктория Бекхэм и российская певица Валерия.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 17 апреля

Что празднуют в России и мире 17 апреля

00:00 17.04.2024
 
© Фото пресс-службы МВД по РКШеврон сотрудника полиции
Шеврон сотрудника полиции
© Фото пресс-службы МВД по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр – РИА Новости Крым. 17 апреля в России отмечают День ветерана органов внутренних дел и внутренних войск МВД, а еще это Всемирный день гемофилии. Ровно 302 года назад в России стало дорого носить бороду, а 147 лет назад Толстой дописал "Анну Каренину".

Что празднуют в мире

Ветераны органов внутренних дел и внутренних войск МВД России в этот день отмечают свой праздник с 2011 года. Он был установлен приказом министра внутренних дел РФ от 12 августа 2010-го в знак признания значимости и заслуг ветеранского движения в жизни министерства внутренних дел РФ.
17 апреля благодаря инициативе Всемирной организации здравоохранения, отмечают Всемирный день гемофилии. Дата выбрана не случайно: 17 апреля родился создатель Всемирной федерации гемофилии Фрэнк Шнайбель.
Еще в этот день во всем мире отмечают День денег, День поэзии хайку, в Египте – праздник "цветочного аромата", в Габоне – День женщин, а у американцев – День бесподобных дам.

Знаменательные события

В этот день в 1492 году мореплаватель Христофор Колумб подписал в Санта-Фе договор с испанским монархом, по которому обязался открыть новый морской путь в Индию. В итоге, правда, открыл Америку.
В 1722 году указом Петра I была введена подать на ношение бороды в размере 50 рублей в год. Немалые деньги по тем временам.
В 1877 году Лев Толстой закончил роман "Анна Каренина".
В 1891 году император Александр III подписал документ о строительстве Великого Сибирского пути (нынче Транссиб). На строительство ушло 25 лет. В результате нескольких реконструкций длина магистрали увеличилась с 7000 до 9288,2 км, что сделало Транссиб самой длинной железной дорогой в мире.
В 1924 году образовалась "Metro-Goldwyn-Mayer" – крупнейшая американская кинокомпания с узнаваемым во всем мире логотипом "рычащий лев".
В 1944 году в этот день фактически завершились Проскуровско-Черновицкая наступательная операция ВОВ, в результате которой советские войска освободили большую часть Правобережной Украины, и Днепровско-Карпатская операция – одно из самых крупных и продолжительных сражений войны.
В 1968 году в этот день в СССР на экраны телевизоров вышел первый выпуск легендарной телепрограммы "В мире животных" с ведущим Александром Згуриди.

Кто родился

В 1820 году родился американец Александр Картрайт, который первым спроектировал бейсбольное поле и придумал свод правил для этой игры. Считается основателем вида спорта.
В 1841 году родился знаменитый российский педагог Александр Герд, создавший методику преподавания естествознания. Благодаря ему в школах и вузах проводятся практические и лабораторные работы.
В 1966 году родился советский хоккеист, вратарь Евгений Белошейкин, призер Олимпийских игр и мастер спорта международного уровня.
В этот день также родились создатель хип-хопа Африка Бамбаатаа, британский актер Шон Бин, английская певица и модель Виктория Бекхэм и российская певица Валерия.
 
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