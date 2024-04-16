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Курс доллара поднялся выше 94 рублей: продолжится ли рост
Курс доллара поднялся выше 94 рублей: продолжится ли рост - РИА Новости Крым, 16.04.2024
Курс доллара поднялся выше 94 рублей: продолжится ли рост
16 апреля курс доллара на торгах на Московской бирже вырос на 30 копеек и составил 94,0475 руб. Выше отметки в 94 рубля американская валюта не поднималась с 30... РИА Новости Крым, 16.04.2024
2024-04-16T17:10
2024-04-16T17:10
2024-04-16T17:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. 16 апреля курс доллара на торгах на Московской бирже вырос на 30 копеек и составил 94,0475 руб. Выше отметки в 94 рубля американская валюта не поднималась с 30 октября 2023 года. Почему это произошло и продолжится ли рост курса американской валюты, РИА Новости Крым рассказала финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.Первая причина, которая повлияла на рост курса доллара, по мнению финансового аналитика, – это окончание 30 апреля срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами. В связи с этим многие экономисты прогнозируют, что доллар будет стоить 105-110 рублей и более. Есть мнение, что курс доллара может вырасти и до 130 рублей."Я не могу с этим согласиться. Возможно, правительство России вместе с Центробанком примут решение по продлению срока обязательной продажи валютной выручки. По моим ожиданиям, будет 95, максимум 99 рублей до середины мая", – говорит Елена Вершицкая.Вторая и наиболее объективная причина, по мнению экономиста, это снижение валютных интервенций (продажа Центробанком валюты за рубли, чтобы избежать дефицита) со стороны ЦБ. Весь первый квартал текущего года валютные интервенции поддерживали рубль: они доходили до суммы в более 11 миллиардов рублей. Сейчас же их снижают практически до нуля.Среди объективных причин финансовый аналитик называет также снижение доходов от продажи нефти и санкции на металл. Кроме того, по словам Елены Вершицкой, идет укрепление доллара по отношению ко всем мировым валютам, в том числе к юаню, йене.Финансовый аналитик предполагает, что вероятнее всего курс доллара будет расти до середины мая, дальше пойдет откат назад, потому что экономика завязана на геополитических и политических вопросах."Все вопросы санкционного давления, геополитических вызовов, военных конфликтов влияют на экономику. Если не будет никаких потрясений, и мы сохраним то, что имеем сейчас, то, наверное, в середине мая, по самому пессимистичному сценарию, курс доллара может достичь 95 рублей", – заключила Елена Вершицкая.Читайте также на РИА Новости Крым:Курс рубля и инфляция – каких изменений ждать россиянамКогда Центробанк начнет снижать ключевую ставку – НабиуллинаПик инфляции в России остался позади – Набиуллина
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мнения, елена вершицкая, курс валют, доллар, курс доллара, финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр – РИА Новости Крым, Анна Карпенко.
16 апреля курс доллара на торгах на Московской бирже вырос на 30 копеек и составил 94,0475 руб. Выше отметки в 94 рубля американская валюта не поднималась с 30 октября 2023 года. Почему это произошло и продолжится ли рост курса американской валюты, РИА Новости Крым
рассказала финансовый аналитик, доцент кафедры государственного муниципального управления КФУ им. В. И. Вернадского Елена Вершицкая.
"Действительно мы не преодолевали этот барьер в 94 рубля с 30 октября. В феврале было выше 93 рублей. Свои плоды дает политика Центробанка. Тут сложились объективные и субъективные факторы. Имеет место и спекулятивный характер", – сказала эксперт.
Первая причина, которая повлияла на рост курса доллара, по мнению финансового аналитика, – это окончание 30 апреля срока обязательной продажи валютной выручки экспортерами. В связи с этим многие экономисты прогнозируют, что доллар будет стоить 105-110 рублей и более. Есть мнение, что курс доллара может вырасти и до 130 рублей.
"Я не могу с этим согласиться. Возможно, правительство России вместе с Центробанком примут решение по продлению срока обязательной продажи валютной выручки. По моим ожиданиям, будет 95, максимум 99 рублей до середины мая", – говорит Елена Вершицкая.
Вторая и наиболее объективная причина, по мнению экономиста, это снижение валютных интервенций (продажа Центробанком валюты за рубли, чтобы избежать дефицита) со стороны ЦБ. Весь первый квартал текущего года валютные интервенции поддерживали рубль: они доходили до суммы в более 11 миллиардов рублей. Сейчас же их снижают практически до нуля.
Среди объективных причин финансовый аналитик называет также снижение доходов от продажи нефти и санкции на металл. Кроме того, по словам Елены Вершицкой, идет укрепление доллара по отношению ко всем мировым валютам, в том числе к юаню, йене.
"По ожиданиям, Центробанк США не планирует понижать свою ключевую ставку, чтобы избежать инфляции – у них очень высокие инфляционные риски. Соответственно, депозитные ставки на доллар будут высокими, и доллар укрепится", – говорит эксперт.
Финансовый аналитик предполагает, что вероятнее всего курс доллара будет расти до середины мая, дальше пойдет откат назад, потому что экономика завязана на геополитических и политических вопросах.
"Все вопросы санкционного давления, геополитических вызовов, военных конфликтов влияют на экономику. Если не будет никаких потрясений, и мы сохраним то, что имеем сейчас, то, наверное, в середине мая, по самому пессимистичному сценарию, курс доллара может достичь 95 рублей", – заключила Елена Вершицкая.
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