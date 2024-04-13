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Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста
Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста
Около часа время ожидания проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста. Очередь к вечеру субботы продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T16:05
2024-04-13T16:08
ситуация на дорогах крыма
крым
крымский мост
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тамань
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Около часа время ожидания проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста. Очередь к вечеру субботы продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Пробки перед пунктами досмотра начали скапливаться 13 апреля с 11:00. После временного ограничения проезда по Крымскому мосту в течение дня с обеих сторон находятся порядка 300 машин.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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96
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Очередь продолжает расти: ситуация у Крымского моста

Проезда по Крымскому мосту ожидают 305 машин со стороны Керчи и Тамани

16:05 13.04.2024 (обновлено: 16:08 13.04.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Около часа время ожидания проезда к досмотровым пунктам у Крымского моста. Очередь к вечеру субботы продолжает расти. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По данным на 16:00 в очереди со стороны Тамани находится 30 транспортных средств, из Керчи проезда ожидают 275 автомобилей. Ожидание около часа", - сказано в сообщении.
Пробки перед пунктами досмотра начали скапливаться 13 апреля с 11:00. После временного ограничения проезда по Крымскому мосту в течение дня с обеих сторон находятся порядка 300 машин.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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