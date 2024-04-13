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В очереди на Крымском мосту стоят почти 300 машин - РИА Новости Крым, 13.04.2024
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20240413/v-ocheredi-na-krymskom-mostu-stoyat-pochti-300-mashin-1136524137.html
В очереди на Крымском мосту стоят почти 300 машин
В очереди на Крымском мосту стоят почти 300 машин - РИА Новости Крым, 13.04.2024
В очереди на Крымском мосту стоят почти 300 машин
Почти 300 машин скопилось в очереди к досмотровым комплексам перед Крымским мостом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T13:24
2024-04-13T13:26
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
транспорт
крым
новости крыма
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Почти 300 машин скопилось в очереди к досмотровым комплексам перед Крымским мостом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что время ожидания составляет около часа.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
https://crimea.ria.ru/20240413/krymskiy-most-otkryt-1136522727.html
крымский мост
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крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань
В очереди на Крымском мосту стоят почти 300 машин

В очереди на Крымском мосту стоят 295 машин

13:24 13.04.2024 (обновлено: 13:26 13.04.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.04.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Почти 300 машин скопилось в очереди к досмотровым комплексам перед Крымским мостом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 13 часов в очереди со стороны Тамани находится 55 транспортных средств, со стороны Керчи – 240 транспортных средств", - сказано в сообщении.
Уточняется, что время ожидания составляет около часа.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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Вчера, 12:07Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост открыт
 
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