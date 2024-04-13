https://crimea.ria.ru/20240413/v-ocheredi-na-krymskom-mostu-stoyat-pochti-300-mashin-1136524137.html

В очереди на Крымском мосту стоят почти 300 машин

В очереди на Крымском мосту стоят почти 300 машин - РИА Новости Крым, 13.04.2024

В очереди на Крымском мосту стоят почти 300 машин

Почти 300 машин скопилось в очереди к досмотровым комплексам перед Крымским мостом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 13.04.2024

2024-04-13T13:24

2024-04-13T13:24

2024-04-13T13:26

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

транспорт

крым

новости крыма

керчь

тамань

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/1d/1129058158_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_18bea813c787a0bed8911ac6725d1be5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр - РИА Новости Крым. Почти 300 машин скопилось в очереди к досмотровым комплексам перед Крымским мостом. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что время ожидания составляет около часа.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута – 387 км. Ориентировочное время в пути составляет семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

https://crimea.ria.ru/20240413/krymskiy-most-otkryt-1136522727.html

крымский мост

крым

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань