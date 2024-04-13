Рейтинг@Mail.ru
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
80 лет освобождения Крыма
https://crimea.ria.ru/20240413/kak-osvobozhdali-simferopol-ot-fashistov---infografika-1136287218.html
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика
Ровно 80 лет назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T09:01
2024-04-13T09:01
80 лет освобождения крыма
симферополь
крым в великой отечественной войне
память
история
великая отечественная война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136263359_0:623:1200:1298_1920x0_80_0_0_a783988f5eb48e5aec0a7543d275c7b1.jpg
Ровно 80 лет назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней. Подробнее об исторической дате – в инфографике РИА Новости Крым.
симферополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/03/1136263359_0:510:1200:1410_1920x0_80_0_0_ca87cc86642d0744e4613220ccc6716c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, крым в великой отечественной войне, память, история, великая отечественная война
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика

Как освобождали Симферополь в апреле 1944 года - инфографика

09:01 13.04.2024
 
ИГ Освобождение Крыма. Симферополь
ИГ Освобождение Крыма. Симферополь
Читать в
Ровно 80 лет назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней. Подробнее об исторической дате – в инфографике РИА Новости Крым.
 
80 лет освобождения КрымаСимферопольКрым в Великой Отечественной войнеПамятьИсторияВеликая Отечественная война
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 14 апреля
21:57Главное за день: 13 апреля
21:26В школах Севастополя с 5 класса появится новый обязательный предмет
21:03Не подходи: россиянин дал отпор напавшему на людей в Сиднее
20:43Один человек погиб и трое ранены при ударе ВСУ по Алешкам
20:37Подросток и еще 8 жителей ранены при атаках ВСУ по Донецку и Горловке
20:18В Токмаке обнаружили еще одного погибшего – двое пропали без вести
20:14Крайне тяжелые: стало известно состояние раненых при атаке ВСУ на Луганск
19:59Новый план Зеленского и мобилизация на Украине: топ новостей недели
19:41Вода прибывает: около 20 тысяч человек эвакуированы из зоны подтопления
19:2013 человек задержаны после трагедии на фуникулере в Турции
19:09В Воронеже похоронили погибшего в ЛНР офицера пресс-центра Минобороны
18:51Два грузовика раздавили иномарку на Кубани - погибла женщина-водитель
18:39В Феодосии открылся Пост №1
18:22Осквернивший Вечный огонь в Севастополе заключен под стражу - Следком
18:06Элитные десантники ВСУ сдались в плен российским войскам
18:01Еще более 900 боевиков и западная техника – потери ВСУ за сутки
17:40ВСУ обстреляли кассетными снарядами Брянскую область - ранена женщина
17:33Девять человек ранены в результате ракетного удара ВСУ по Луганску
Лента новостейМолния