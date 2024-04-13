https://crimea.ria.ru/20240413/kak-osvobozhdali-simferopol-ot-fashistov---infografika-1136287218.html
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика - РИА Новости Крым, 13.04.2024
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика
Ровно 80 лет назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней... РИА Новости Крым, 13.04.2024
2024-04-13T09:01
2024-04-13T09:01
2024-04-13T09:01
80 лет освобождения крыма
симферополь
крым в великой отечественной войне
память
история
великая отечественная война
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Ровно 80 лет назад, 13 апреля 1944 года Симферополь был освобожден от немецко-фашистских оккупантов. Под контролем захватчиков город пробыл долгие 865 дней. Подробнее об исторической дате – в инфографике РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
симферополь, крым в великой отечественной войне, память, история, великая отечественная война
Как освобождали Симферополь от фашистов - инфографика
Как освобождали Симферополь в апреле 1944 года - инфографика