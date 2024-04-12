https://crimea.ria.ru/20240412/yuriya-kuklacheva-skoraya-uvezla-s-ego-yubileynogo-kontserta-1136516232.html
Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце,... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T21:05
2024-04-12T21:05
2024-04-12T21:14
юрий куклачев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста."Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется... Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается", - сказал журналистам сын артиста.
https://crimea.ria.ru/20210708/Kuklachev-s-zhenoy-otmetili-zolotuyu-svadbu-v-Yalte-1119780351.html
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юрий куклачев, происшествия, скорая помощь, новости, россия, культура
Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
21:05 12.04.2024 (обновлено: 21:14 12.04.2024)