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Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце,... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T21:05
2024-04-12T21:14
юрий куклачев
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста."Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется... Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается", - сказал журналистам сын артиста.
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юрий куклачев, происшествия, скорая помощь, новости, россия, культура
Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта

Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта

21:05 12.04.2024 (обновлено: 21:14 12.04.2024)
 
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрия Куклачев
Юрия Куклачев
© Фотохост-агентство РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр - РИА Новости Крым. Народному артисту РСФСР Юрию Куклачеву стало плохо на его юбилейном концерте "Самый добрый клоун" в "Вегас холле", его увезли на скорой с жалобами на сердце, сообщил сын артиста.
"Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел, выдал все свои эмоции и почувствовал себя плохо. В конце первого отделения ему была оказана медицинская помощь, сейчас он в больнице. Я думаю, что все обойдется... Я сейчас поеду к нему, к нему. Он в сознании, он разговаривает, он общается", - сказал журналистам сын артиста.
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Юрий КуклачевПроисшествияСкорая помощьНовостиРоссияКультура
 
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