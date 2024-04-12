https://crimea.ria.ru/20240412/povysit-oboronosposobnost-rossii-bez-kosmosa-nevozmozhno--putin-1136512497.html

Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин

Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин - РИА Новости Крым, 12.04.2024

Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин

Без развития космической отрасли невозможно решить ни одной задачи, в том числе в области повышения обороноспособности России. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 12.04.2024

2024-04-12T18:22

2024-04-12T18:22

2024-04-12T18:23

владимир путин (политик)

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Без развития космической отрасли невозможно решить ни одной задачи, в том числе в области повышения обороноспособности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской."Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что этой важной теме государство уделяет и будет уделять необходимое внимание.Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Россия и Белоруссия очень серьезно работают над совместными космическими программами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко второй день находится в России с рабочим визитом. Вместе с российским лидером он в пятницу побеседовал с участниками экспедиции на МКС — российским космонавтом Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской.

https://crimea.ria.ru/20240412/geroy-rossii-iz-kryma-razveyal-mif-o-trebovaniyakh-k-buduschim-kosmonavtam-1136506843.html

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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, космос, россия, белоруссия, новости