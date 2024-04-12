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Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин - РИА Новости Крым, 12.04.2024
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Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин - РИА Новости Крым, 12.04.2024
Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
Без развития космической отрасли невозможно решить ни одной задачи, в том числе в области повышения обороноспособности России. Об этом заявил президент РФ... РИА Новости Крым, 12.04.2024
2024-04-12T18:22
2024-04-12T18:23
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Без развития космической отрасли невозможно решить ни одной задачи, в том числе в области повышения обороноспособности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской."Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям", - сказал российский лидер.Путин подчеркнул, что этой важной теме государство уделяет и будет уделять необходимое внимание.Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Россия и Белоруссия очень серьезно работают над совместными космическими программами.Президент Белоруссии Александр Лукашенко второй день находится в России с рабочим визитом. Вместе с российским лидером он в пятницу побеседовал с участниками экспедиции на МКС — российским космонавтом Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской.
https://crimea.ria.ru/20240412/geroy-rossii-iz-kryma-razveyal-mif-o-trebovaniyakh-k-buduschim-kosmonavtam-1136506843.html
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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, космос, россия, белоруссия, новости
Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин

Путин: развитие космической отрасли помогает решить задачи повышения обороноспособности РФ

18:22 12.04.2024 (обновлено: 18:23 12.04.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкВстреча президентов России и Белоруссии с космонавтами 21-й экспедиции на МКС
Встреча президентов России и Белоруссии с космонавтами 21-й экспедиции на МКС
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 апр – РИА Новости Крым. Без развития космической отрасли невозможно решить ни одной задачи, в том числе в области повышения обороноспособности России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече в Кремле с белорусским коллегой Александром Лукашенко и космонавтами Олегом Новицким и Мариной Василевской.
"Сейчас без космоса невозможно эффективно решить вообще ни одной задачи на Земле. Это и повышение обороноспособности, это современные новые материалы, лекарственные препараты, это логистика, передвижения. В общем, вот куда пальцем ни ткнешь, везде есть применение космическим технологиям", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что этой важной теме государство уделяет и будет уделять необходимое внимание.
"У нас программа ("Космическая деятельность России" – ред.) до 2030 года, а потом до 2036 года сверстана, мы над ней работаем постоянно. Понятно, что денег всегда не хватает, но движение, тем не менее, есть", - отметил он.
Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Россия и Белоруссия очень серьезно работают над совместными космическими программами.
"Спутниковые программы мы делаем вместе, мы с советских времен сохранили заводы по производству спутников. Вместе с россиянами работаем. Сейчас пилотируемые полеты. Я говорил Владимиру Владимировичу (Путину), что мы и дальше будем вместе работать", - сказал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко второй день находится в России с рабочим визитом. Вместе с российским лидером он в пятницу побеседовал с участниками экспедиции на МКС — российским космонавтом Олегом Новицким и первой женщиной-космонавтом из Белоруссии Мариной Василевской.
Василий Циблиев - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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