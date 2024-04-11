Рейтинг@Mail.ru
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240411/tri-solnechnykh-dnya--prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-dlya-kryma-1136493635.html
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма
В грядущие длинные выходные в Крыму ожидается теплая солнечная погода, без осадков, с небольшими ветрами, днем столбики термометров прогреются до +26 градусов... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T20:28
2024-04-11T20:17
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
весна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136309009_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4754867a9c703f8ac77c8ff59afee1f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В грядущие длинные выходные в Крыму ожидается теплая солнечная погода, без осадков, с небольшими ветрами, днем столбики термометров прогреются до +26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."На атмосферных фронтах все стабильно. В пятницу солнечно, никаких осадков, ночью +9…+14, днем +21…+26 градусов. Ветер северных румбов 3-8 м/с", – прогнозирует Тишковец.В субботу, по его словам, ситуация останется неизменной, но северная тяга ветров принесет чуть более свежую воздушную массу: ночью +10…+15, днем +18…+23, солнечно. Такой же характер погоды ожидается и в воскресенье, ночью +8...+13, днем около 20 градусов тепла.По словам эксперта, такие температурные значения характерны для конца мая и начала июня, однако не являются рекордными и для апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершение отопительного сезона в Севастополе – решение принятоЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в КрымуГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
https://crimea.ria.ru/20240410/dlinnye-vykhodnye-kak-krymchane-budut-otdykhat-v-aprele-i-mae-1136436740.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136309009_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a5831de75c503658c7554f16b14a6e62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, весна
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма

Крымчан ожидает теплая и сухая погода в длинные выходные – ФОБОС

20:28 11.04.2024
 
© РИА Новости КрымВесна в Симферополе
Весна в Симферополе - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В грядущие длинные выходные в Крыму ожидается теплая солнечная погода, без осадков, с небольшими ветрами, днем столбики термометров прогреются до +26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец.
"На атмосферных фронтах все стабильно. В пятницу солнечно, никаких осадков, ночью +9…+14, днем +21…+26 градусов. Ветер северных румбов 3-8 м/с", – прогнозирует Тишковец.
В субботу, по его словам, ситуация останется неизменной, но северная тяга ветров принесет чуть более свежую воздушную массу: ночью +10…+15, днем +18…+23, солнечно. Такой же характер погоды ожидается и в воскресенье, ночью +8...+13, днем около 20 градусов тепла.
По словам эксперта, такие температурные значения характерны для конца мая и начала июня, однако не являются рекордными и для апреля.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Завершение отопительного сезона в Севастополе – решение принято
Чрезвычайная пожарная опасность объявлена в Крыму
Грозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
Цветы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
10 апреля, 13:40Инфографика
Длинные выходные: как крымчане будут отдыхать в апреле и мае
 
Центр погоды "ФОБОС"Погода в КрымуКрымская погодаЕвгений ТишковецВесна
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 13 апреля
23:01В Сочи двое парней сорвались с высокой скалы в пропасть и выжили - МЧС
22:28Обстрел ВСУ многоэтажек в Токмаке: погибли люди и десятки тяжело раненых
22:10Главное за день: 12 апреля
21:55Еж, звезда и гребешок очищают океан от пластика – открытие ученых
21:17Умер Роберто Кавалли
21:15Мощные вспышки на Солнце - чего и когда ожидать на Земле
21:05Юрия Куклачева скорая увезла с его юбилейного концерта
20:37На Запорожье построят мемориальный комплекс "Прорыв Восточного вала"
20:02Флот в Севастополе второй раз за день проводит противодиверсионные учения
19:45Как дороги в Крыму готовят к летнему сезону
19:32Люди зависли на высоте: кабинка фуникулера рухнула в турецкой Анталье
19:14В ДНР из-за атаки беспилотника пострадали 10 сотрудников МЧС России
19:13Мурашко: 34 пострадавших в Крокусе остаются в больницах
18:47Три на весь Крым: уникальные сельские диорамы в память о войне
18:22Повысить обороноспособность России без космоса невозможно – Путин
18:00Вопрос причастности Запада к теракту в "Крокусе" остается открытым – МИД
17:37В Петербурге трамвай въехал в толпу людей на пешеходном переходе
17:14В очереди на Крымском мосту стоят 260 машин
Лента новостейМолния