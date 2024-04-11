https://crimea.ria.ru/20240411/tri-solnechnykh-dnya--prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-dlya-kryma-1136493635.html

Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма

Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2024

Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма

В грядущие длинные выходные в Крыму ожидается теплая солнечная погода, без осадков, с небольшими ветрами, днем столбики термометров прогреются до +26 градусов... РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T20:28

2024-04-11T20:28

2024-04-11T20:17

центр погоды "фобос"

погода в крыму

крымская погода

евгений тишковец

весна

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136309009_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4754867a9c703f8ac77c8ff59afee1f1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В грядущие длинные выходные в Крыму ожидается теплая солнечная погода, без осадков, с небольшими ветрами, днем столбики термометров прогреются до +26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."На атмосферных фронтах все стабильно. В пятницу солнечно, никаких осадков, ночью +9…+14, днем +21…+26 градусов. Ветер северных румбов 3-8 м/с", – прогнозирует Тишковец.В субботу, по его словам, ситуация останется неизменной, но северная тяга ветров принесет чуть более свежую воздушную массу: ночью +10…+15, днем +18…+23, солнечно. Такой же характер погоды ожидается и в воскресенье, ночью +8...+13, днем около 20 градусов тепла.По словам эксперта, такие температурные значения характерны для конца мая и начала июня, однако не являются рекордными и для апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершение отопительного сезона в Севастополе – решение принятоЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в КрымуГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом

https://crimea.ria.ru/20240410/dlinnye-vykhodnye-kak-krymchane-budut-otdykhat-v-aprele-i-mae-1136436740.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, весна