https://crimea.ria.ru/20240411/tri-solnechnykh-dnya--prognoz-pogody-na-dlinnye-vykhodnye-dlya-kryma-1136493635.html
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма - РИА Новости Крым, 11.04.2024
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма
В грядущие длинные выходные в Крыму ожидается теплая солнечная погода, без осадков, с небольшими ветрами, днем столбики термометров прогреются до +26 градусов... РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T20:28
2024-04-11T20:28
2024-04-11T20:17
центр погоды "фобос"
погода в крыму
крымская погода
евгений тишковец
весна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136309009_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4754867a9c703f8ac77c8ff59afee1f1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. В грядущие длинные выходные в Крыму ожидается теплая солнечная погода, без осадков, с небольшими ветрами, днем столбики термометров прогреются до +26 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец."На атмосферных фронтах все стабильно. В пятницу солнечно, никаких осадков, ночью +9…+14, днем +21…+26 градусов. Ветер северных румбов 3-8 м/с", – прогнозирует Тишковец.В субботу, по его словам, ситуация останется неизменной, но северная тяга ветров принесет чуть более свежую воздушную массу: ночью +10…+15, днем +18…+23, солнечно. Такой же характер погоды ожидается и в воскресенье, ночью +8...+13, днем около 20 градусов тепла.По словам эксперта, такие температурные значения характерны для конца мая и начала июня, однако не являются рекордными и для апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершение отопительного сезона в Севастополе – решение принятоЧрезвычайная пожарная опасность объявлена в КрымуГрозят ли Крыму разрушительные паводки этим летом
https://crimea.ria.ru/20240410/dlinnye-vykhodnye-kak-krymchane-budut-otdykhat-v-aprele-i-mae-1136436740.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/05/1136309009_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_a5831de75c503658c7554f16b14a6e62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центр погоды "фобос", погода в крыму, крымская погода, евгений тишковец, весна
Три солнечных дня – прогноз погоды на длинные выходные для Крыма
Крымчан ожидает теплая и сухая погода в длинные выходные – ФОБОС