https://crimea.ria.ru/20240410/teplo-i-vetreno-pogoda-v-krymu-v-sredu-1136356118.html

Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду

Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.04.2024

Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об РИА Новости Крым, 10.04.2024

2024-04-10T00:01

2024-04-10T00:01

2024-04-10T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +20...+22 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +14, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240401/v-sevastopole-nachali-gotovit-plyazhi-k-sezonu--razvozhaev-1136195452.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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