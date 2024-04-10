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Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.04.2024
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Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду
Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 10.04.2024
Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об РИА Новости Крым, 10.04.2024
2024-04-10T00:01
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погода в крыму
крымская погода
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судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +20...+22 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +14, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240401/v-sevastopole-nachali-gotovit-plyazhi-k-sezonu--razvozhaev-1136195452.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и ветрено: погода в Крыму в среду

В Крыму в среду тепло и усилится северо-восточный ветер

00:01 10.04.2024
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоВесна в Крыму. Скалы Адалары в Гурзуфе
Весна в Крыму. Скалы Адалары в Гурзуфе - РИА Новости, 1920, 10.04.2024
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 апр – РИА Новости Крым. В среду в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Малооблачно. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах усилится до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5…+10, на южном побережье +12…+17 градусов, днем +19…+24, в горах +13…+18 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +23…+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +14, днем воздух прогреется до +21...+23 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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