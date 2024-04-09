https://crimea.ria.ru/20240409/zhiteli-kryma-aktivno-polzuyutsya-lgotnoy-ipotekoy-1136396601.html

Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой

Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой

В первом квартале 2024 года банк РНКБ выдал около 2 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей, из этого числа 71% жилищных кредитов были РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T13:59

2024-04-09T13:59

2024-04-09T13:59

крым

рнкб (пао)

банк

экономика

ипотека

общество

льготное кредитование

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года банк РНКБ выдал около 2 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей, из этого числа 71% жилищных кредитов были выданы по программам с господдержкой, сообщает пресс-служба кредитной организации.В пресс-службе отметили, что основной спрос в южных регионах, как и в России в целом, был сосредоточен на ипотечных программах с господдержкой. При этом более половины льготных кредитов оформлены в рамках госпрограммы "Семейная ипотека" – 771 кредит на 3,7 миллиарда рублей. Популярностью также пользуется программа "Ипотека с господдержкой" – в январе-марте клиенты РНКБ оформили по ее условиям 426 кредитов на 1,8 миллиарда рублей.

https://crimea.ria.ru/20240327/rnkb-profinansiruet-stroitelstvo-zhk-v-simferopolskom-rayone-1136076065.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, рнкб (пао), банк, экономика, ипотека, общество, льготное кредитование