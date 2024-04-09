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Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой
Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой
В первом квартале 2024 года банк РНКБ выдал около 2 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей, из этого числа 71% жилищных кредитов были РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T13:59
2024-04-09T13:59
крым
рнкб (пао)
банк
экономика
ипотека
общество
льготное кредитование
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года банк РНКБ выдал около 2 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей, из этого числа 71% жилищных кредитов были выданы по программам с господдержкой, сообщает пресс-служба кредитной организации.В пресс-службе отметили, что основной спрос в южных регионах, как и в России в целом, был сосредоточен на ипотечных программах с господдержкой. При этом более половины льготных кредитов оформлены в рамках госпрограммы "Семейная ипотека" – 771 кредит на 3,7 миллиарда рублей. Популярностью также пользуется программа "Ипотека с господдержкой" – в январе-марте клиенты РНКБ оформили по ее условиям 426 кредитов на 1,8 миллиарда рублей.
https://crimea.ria.ru/20240327/rnkb-profinansiruet-stroitelstvo-zhk-v-simferopolskom-rayone-1136076065.html
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крым, рнкб (пао), банк, экономика, ипотека, общество, льготное кредитование

Жители Крыма активно пользуются льготной ипотекой

13:59 09.04.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. В первом квартале 2024 года банк РНКБ выдал около 2 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму свыше 9 миллиардов рублей, из этого числа 71% жилищных кредитов были выданы по программам с господдержкой, сообщает пресс-служба кредитной организации.
В пресс-службе отметили, что основной спрос в южных регионах, как и в России в целом, был сосредоточен на ипотечных программах с господдержкой. При этом более половины льготных кредитов оформлены в рамках госпрограммы "Семейная ипотека" – 771 кредит на 3,7 миллиарда рублей. Популярностью также пользуется программа "Ипотека с господдержкой" – в январе-марте клиенты РНКБ оформили по ее условиям 426 кредитов на 1,8 миллиарда рублей.
"На юге России активный спрос на жилье сохраняется из года в год, особенно если речь идет о покупке квартир в новостройках. В первом квартале 60% наших клиентов брали кредиты на приобретение жилья на первичном рынке", - сказал вице-президент - директор департамента розничного бизнеса РНКБ Александр Козинкин, его слова приводит пресс-служба.
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КрымРНКБ (ПАО)БанкЭкономикаИпотекаОбществоЛьготное кредитование
 
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