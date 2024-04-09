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Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник
Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму благодаря области повышенного давления сохранится сухая и теплая погода. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T00:01
2024-04-09T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму благодаря области повышенного давления сохранится сухая и теплая погода. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов днем +21...+23.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +22…+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14, днем воздух прогреется от +18...+24 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240406/v-krymu-letom-budet-anomalnaya-zhara-prognoz-klimatologa-1136292291.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник

В Крыму во вторник сухая и теплая погода

00:01 09.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкНикитский ботанический сад в Крыму
Никитский ботанический сад в Крыму - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму благодаря области повышенного давления сохранится сухая и теплая погода. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем в отдельных районах до 15 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на побережье до +14, днем +18…+23 градуса, в горах +11…+16", – сказано в прогнозе.

В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов днем +21...+23.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +22…+24 градуса.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14, днем воздух прогреется от +18...+24 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Солнце - РИА Новости, 1920, 06.04.2024
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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