https://crimea.ria.ru/20240409/sukho-i-teplo-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1136355982.html

Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник

Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Сухо и тепло: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму благодаря области повышенного давления сохранится сухая и теплая погода. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая... РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T00:01

2024-04-09T00:01

2024-04-09T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму благодаря области повышенного давления сохранится сухая и теплая погода. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +7...+9 градусов днем +21...+23.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +22…+24 градуса.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +9 до +14, днем воздух прогреется от +18...+24 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240406/v-krymu-letom-budet-anomalnaya-zhara-prognoz-klimatologa-1136292291.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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