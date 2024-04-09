https://crimea.ria.ru/20240409/skonchalsya-sovetskiy-kosmonavt-vladimir-aksenov-1136410046.html

Скончался советский космонавт Владимир Аксенов

Скончался советский космонавт Владимир Аксенов - РИА Новости Крым, 09.04.2024

Скончался советский космонавт Владимир Аксенов

Советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, сообщили во вторник в "Роскосмосе". РИА Новости Крым, 09.04.2024

2024-04-09T20:02

2024-04-09T20:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, сообщили во вторник в "Роскосмосе".Владимир Викторович Аксенов родился 1 февраля 1935, в селе Гиблицы Рязанской области. Бортинженер космического корабля "Союз-22" и космического корабля "Союз Т-2", 36-й летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. С 17 октября 1988 года отчислен из отряда космонавтов в связи с уходом на пенсию. В 1983-1992 заместитель председателя Правления Советского фонда мира.С октября 1988 – директор Государственного научно-исследовательского центра по изучению природных ресурсов Госгидромета СССР, который занимался проектированием автоматических космических аппаратов по дистанционному зондированию Земли. В 1990-1992 – генеральный директор НПО "Планета", объединившего ГосНИИЦИПР и ряд предприятий. В 1990-1996 – зампредседателя совета директоров Мосбизнесбанка. С 1992 – заместитель председателя исполкома ассоциации "Космос". С 1996 – председатель президиума общественной организации "Духовное движение России".

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

утраты, роскосмос, новости, космос