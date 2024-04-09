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Скончался советский космонавт Владимир Аксенов - РИА Новости Крым, 09.04.2024
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Скончался советский космонавт Владимир Аксенов
Скончался советский космонавт Владимир Аксенов - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Скончался советский космонавт Владимир Аксенов
Советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, сообщили во вторник в "Роскосмосе". РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T20:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, сообщили во вторник в "Роскосмосе".Владимир Викторович Аксенов родился 1 февраля 1935, в селе Гиблицы Рязанской области. Бортинженер космического корабля "Союз-22" и космического корабля "Союз Т-2", 36-й летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. С 17 октября 1988 года отчислен из отряда космонавтов в связи с уходом на пенсию. В 1983-1992 заместитель председателя Правления Советского фонда мира.С октября 1988 – директор Государственного научно-исследовательского центра по изучению природных ресурсов Госгидромета СССР, который занимался проектированием автоматических космических аппаратов по дистанционному зондированию Земли. В 1990-1992 – генеральный директор НПО "Планета", объединившего ГосНИИЦИПР и ряд предприятий. В 1990-1996 – зампредседателя совета директоров Мосбизнесбанка. С 1992 – заместитель председателя исполкома ассоциации "Космос". С 1996 – председатель президиума общественной организации "Духовное движение России".
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РИА Новости Крым
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утраты, роскосмос, новости, космос
Скончался советский космонавт Владимир Аксенов

Скончался советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов – "Роскосмос"

20:02 09.04.2024
 
© РоскосмосСоветский космонавт Владимир Аксенов
Советский космонавт Владимир Аксенов
© Роскосмос
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Советский космонавт и дважды Герой СССР Владимир Аксенов скончался на 90-м году жизни, сообщили во вторник в "Роскосмосе".

"Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР, подполковника-инженера запаса Аксенова Владимира Викторовича. Утрата эта тяжела и невосполнима. На 90 году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям", – приводит пресс-служба "Роскосмоса" соболезнования главы Госкорпорации Юрия Борисова.

Владимир Викторович Аксенов родился 1 февраля 1935, в селе Гиблицы Рязанской области. Бортинженер космического корабля "Союз-22" и космического корабля "Союз Т-2", 36-й летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза. С 17 октября 1988 года отчислен из отряда космонавтов в связи с уходом на пенсию. В 1983-1992 заместитель председателя Правления Советского фонда мира.
С октября 1988 директор Государственного научно-исследовательского центра по изучению природных ресурсов Госгидромета СССР, который занимался проектированием автоматических космических аппаратов по дистанционному зондированию Земли. В 1990-1992 генеральный директор НПО "Планета", объединившего ГосНИИЦИПР и ряд предприятий. В 1990-1996 зампредседателя совета директоров Мосбизнесбанка. С 1992 заместитель председателя исполкома ассоциации "Космос". С 1996 председатель президиума общественной организации "Духовное движение России".
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