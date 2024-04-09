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Глумился над трагедией в Одессе: в Москве арестовали украинского радикала
Глумился над трагедией в Одессе: в Москве арестовали украинского радикала - РИА Новости Крым, 09.04.2024
Глумился над трагедией в Одессе: в Москве арестовали украинского радикала
В Москве заочно арестован украинский радикальный активист Демьян Ганул. Его обвиняют в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц... РИА Новости Крым, 09.04.2024
2024-04-09T14:50
2024-04-09T14:50
2024-04-09T14:50
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пожар в доме профсоюзов
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национализм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Москве заочно арестован украинский радикальный активист Демьян Ганул. Его обвиняют в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, рассказали РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.Обвинение предъявлено по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений...) и части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Ганула объявили в международный розыск.На Украине Демьян Ганул известен как радикал и националист. В годовщину трагических событий в одесском Доме профсоюзов он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.2 мая 2014 года в Одессе происходили массовые столкновения сторонников и противников Майдана, которые закончились дракой и поджогом Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек.Ежегодно после этого события родственники и друзья приходят почтить память погибших, что вызывает неадекватную реакцию украинских националистов. Одесситам преграждали путь, угрожали и применяли методы физического воздействия.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинские националисты "открыли охоту" на рэпера Басту из-за КрымаМитинги на Украине закончились уголовным преследованиемРадикалы угрожают сорвать Одесский международный кинофестиваль
https://crimea.ria.ru/20230502/devyat-let-tragedii-v-odesse-rasskaz-gorevshikh-v-dome-profsoyuzov-1128414174.html
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москва, новости, одесса, пожар в доме профсоюзов, украина, закон и право, национализм, демьян ганул
Глумился над трагедией в Одессе: в Москве арестовали украинского радикала
В Москве заочно арестовали глумившегося над трагедией в одесском Доме профсоюзов радикала
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. В Москве заочно арестован украинский радикальный активист Демьян Ганул. Его обвиняют в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, рассказали РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
"Судом Ганулу Демьяну избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его задержания на территории Российской Федерации или с момента экстрадиции на территорию РФ", - рассказал собеседник агентства.
Обвинение предъявлено по части 1 статьи 243.4 УК РФ (уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений...) и части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Ганула объявили в международный розыск.
На Украине Демьян Ганул известен как радикал и националист. В годовщину трагических событий в одесском Доме профсоюзов он принес на Куликово поле шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев.
2 мая 2014 года в Одессе происходили массовые столкновения сторонников и противников Майдана, которые закончились дракой и поджогом Дома профсоюзов. В результате трагедии погибли 48 человек.
Ежегодно после этого события родственники и друзья приходят почтить память погибших, что вызывает неадекватную реакцию
украинских националистов. Одесситам преграждали путь, угрожали и применяли методы физического воздействия.
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