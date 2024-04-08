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Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 08.04.2024
Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник
В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. В центральных и восточных районах полуострова... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T00:01
2024-04-08T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +20...+22 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +12, днем воздух прогреется до +18...+20 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240407/temperaturnyy-bunt-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1136314297.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник северо-восточный ветер и до 25 градусов тепла

00:01 08.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкРегионы России. Крым
Регионы России. Крым - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный 7-12 м/с, утром и днем в отдельных районах до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, на южном побережье до +12, днем +18…+25 градусов, в горах +11…+16", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +20...+22 градуса.
В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +12, днем воздух прогреется до +18...+20 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Весна в Симферополе - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Вчера, 20:48Радио "Спутник в Крыму"
Температурный бунт: какой будет погода в Крыму на следующей неделе
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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