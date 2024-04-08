https://crimea.ria.ru/20240408/teplo-i-tumanno-pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1136339408.html

Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник

Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Тепло и туманно: погода в Крыму в понедельник

В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. В центральных и восточных районах полуострова... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T00:01

2024-04-08T00:01

2024-04-08T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму ожидается антициклональный характер погоды. Без осадков. Ночью и утром местами туман. В центральных и восточных районах полуострова ожидается высокая пожарная опасность. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8, днем +20...+22 градуса.В Севастополе малооблачно. Ветер северо-восточный ночью 5-10 м/с, утром и днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +23…+25.В Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии и Судаке переменная облачность, без осадков. Ночью столбики термометров покажут от +8 до +12, днем воздух прогреется до +18...+20 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240407/temperaturnyy-bunt-kakoy-budet-pogoda-v-krymu-na-sleduyuschey-nedele-1136314297.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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