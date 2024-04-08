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ПСБ выпустил электронную карту "СВОи" для ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 08.04.2024
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ПСБ выпустил электронную карту "СВОи" для ветеранов боевых действий
ПСБ выпустил электронную карту "СВОи" для ветеранов боевых действий - РИА Новости Крым, 08.04.2024
ПСБ выпустил электронную карту "СВОи" для ветеранов боевых действий
ПАО "Промсвязьбанк" начал выпуск многофункциональной карты "СВОи", которая служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая процесс... РИА Новости Крым, 08.04.2024
2024-04-08T18:35
2024-04-08T18:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" начал выпуск многофункциональной карты "СВОи", которая служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая процесс получения любых государственных социальных льгот по стране и является платежным инструментом, сообщает пресс-служба ПСБ.Согласно постановлению правительства РФ №312 от 16 марта 2024 года, удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа на бумажном носителе, социальной и банковской карты.Социальные гарантии для ветеранов боевых действий предусматривают различные федеральные и региональные налоговые льготы, льготы по пенсионному обеспечению, приоритетное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, компенсацию расходов на коммунальные услуги, адресные денежные выплаты и другие государственные льготы. Благодаря тому, что в новом электронном документе содержится вся необходимая для получения социальных гарантий информация, процесс оформления льгот для держателя карты максимально упрощается - идентификация заявителя со стороны различных профильных госучреждений и предоставление ему всех предусмотренных законом льгот происходит гораздо быстрее.Заказать карту "СВОи" можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение* или интернет-банк*, а те, кто не является клиентом ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе для военнослужащих.Военнослужащие в статусе ветерана боевых действий, принимающие участие в специальной военной операции, могут оформить карту "СВОи" в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Для этого достаточно предоставить паспорт и справку о получении статуса ветерана боевых действий, заверенную командиром части, в которой служит военнослужащий.* возрастное ограничение на пользование мобильным приложением и интернет-банком 18+.Реклама. ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, www.psbank.ruErid: 4CQwVszH9pWwoxTHXm4
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4.7
96
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промсвязьбанк (псб), крым, банк, ветераны сво

ПСБ выпустил электронную карту "СВОи" для ветеранов боевых действий

18:35 08.04.2024
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБПСБ выпустил электронную карту "СВОи" для ветеранов боевых действий
ПСБ выпустил электронную карту СВОи для ветеранов боевых действий
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. ПАО "Промсвязьбанк" начал выпуск многофункциональной карты "СВОи", которая служит электронным удостоверением ветерана боевых действий, обеспечивая процесс получения любых государственных социальных льгот по стране и является платежным инструментом, сообщает пресс-служба ПСБ.
Согласно постановлению правительства РФ №312 от 16 марта 2024 года, удостоверение в виде пластиковой карты представляет собой единый носитель информации, объединяющий функции документа на бумажном носителе, социальной и банковской карты.
Социальные гарантии для ветеранов боевых действий предусматривают различные федеральные и региональные налоговые льготы, льготы по пенсионному обеспечению, приоритетное медицинское и санаторно-курортное обслуживание, компенсацию расходов на коммунальные услуги, адресные денежные выплаты и другие государственные льготы. Благодаря тому, что в новом электронном документе содержится вся необходимая для получения социальных гарантий информация, процесс оформления льгот для держателя карты максимально упрощается - идентификация заявителя со стороны различных профильных госучреждений и предоставление ему всех предусмотренных законом льгот происходит гораздо быстрее.

"Мы... реализовали современную и безопасную инфраструктуру по обеспечению социальных гарантий и финансовых услуг для ветеранов боевых действий", – отметил руководитель блока розничного бизнеса ПСБ Алексей Щавелев, его слова приводит пресс-служба банка.

Заказать карту "СВОи" можно в любом отделении ПСБ, предъявив паспорт и удостоверение ветерана боевых действий на бумажном носителе. Также клиенты банка могут подать заявку на выпуск карты через мобильное приложение* или интернет-банк*, а те, кто не является клиентом ПСБ, могут оставить заявку на сайте банка в разделе для военнослужащих.
Военнослужащие в статусе ветерана боевых действий, принимающие участие в специальной военной операции, могут оформить карту "СВОи" в любом отделении ПСБ в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Для этого достаточно предоставить паспорт и справку о получении статуса ветерана боевых действий, заверенную командиром части, в которой служит военнослужащий.
* возрастное ограничение на пользование мобильным приложением и интернет-банком 18+.
Реклама. ПАО "Промсвязьбанк", ИНН 7744000912, www.psbank.ru
Erid: 4CQwVszH9pWwoxTHXm4
Промсвязьбанк (ПСБ)КрымБанкВетераны СВО
 
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