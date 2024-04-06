https://crimea.ria.ru/20240406/zelenskiy-podderzhal-ideyu-makrona-o-vozmozhnoy-otpravke-voysk-na-ukrainu-1136340438.html

Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину - РИА Новости Крым, 06.04.2024

Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке войск на Украину

Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских военных на... РИА Новости Крым, 06.04.2024

2024-04-06T21:31

2024-04-06T21:31

2024-04-06T21:31

эммануэль макрон

франция

владимир зеленский (президент украины)

украина

политика

всу (вооруженные силы украины)

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр - РИА Новости Крым. Владимир Зеленский в эфире украинского новостного телемарафона поддержал идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке французских военных на Украину.Соответствующее заявление Зеленский сделал, комментируя слова Макрона о возможной отправке военных инструкторов и механиков на Украину, а также идею о размещении иностранных войск на границе с Белоруссией для высвобождения резервов ВСУ, задействованных на данном направлении.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Слова Макрона подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил в самой Франции. Лидеры всех политических партий обвинили президента во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняет "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".

https://crimea.ria.ru/20240322/zachem-makronu-na-samom-dele-voyska-na-ukraine--mnenie-1135917043.html

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эммануэль макрон, франция, владимир зеленский (президент украины), украина, политика, всу (вооруженные силы украины), в мире