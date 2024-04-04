https://crimea.ria.ru/20240404/na-krymskom-mostu-rastet-ochered-1136289096.html
На Крымском мосту растет очередь
На Крымском мосту растет очередь - РИА Новости Крым, 04.04.2024
На Крымском мосту растет очередь
85 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 04.04.2024
2024-04-04T17:07
2024-04-04T17:07
2024-04-04T17:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
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керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 85 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крымский мост, новости, крым, керчь, тамань, краснодарский край
На Крымском мосту растет очередь
В очереди на Крымском мосту 85 автомобилей
17:07 04.04.2024 (обновлено: 17:08 04.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 апр - РИА Новости Крым. 85 транспортных средств ожидают проезда по Крымскому мосту со стороны Тамани. Такие данные приводит Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 17:00 в очереди со стороны Тамани находится 85 транспортных средств. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", – сказано в сообщении.
Проезд по Крымскому мосту разрешен автомобилям массой до 3,5 тонн. Также добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.
Через паромную переправу следуют фуры, перевозящие скоропортящиеся грузы и товары первой необходимости. Также по морскому пути следуют рейсовые автобусы.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.