https://crimea.ria.ru/20240403/podvigi-kryma-v-borbe-s-natsizmom--vazhneyshie-vekhi-istorii-rossii-1136258897.html

Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом – важнейшие вехи истории России

Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом – важнейшие вехи истории России - РИА Новости Крым, 03.04.2024

Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом – важнейшие вехи истории России

Подвиг, совершенный 80 лет назад в Крыму, тесно переплетается с современностью. Весна 1944 года, когда полуостров был освобожден от фашистских захватчиков, и... РИА Новости Крым, 03.04.2024

2024-04-03T15:39

2024-04-03T15:39

2024-04-03T15:48

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Подвиг, совершенный 80 лет назад в Крыму, тесно переплетается с современностью. Весна 1944 года, когда полуостров был освобожден от фашистских захватчиков, и Крымская весна 2014 года - важнейшие события в истории России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В этом году исполняется 80 лет Крымской наступательной операции советских войск. Она началась 8 апреля 1944 года и завершилась 12 мая, когда на мысе Херсонес сдались в плен остатки немецких и румынских армий.Операцию по освобождению Крыма проводили силы Четвертого украинского фронта, Отдельной Приморской армии, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Первый удар по позициям противника был нанесен 8 апреля, а уже 10 апреля наши войска прорвали оборону."В течение нескольких дней были освобождены Джанкой, Керчь, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Бахчисарай, Алушта и Ялта. 15 апреля началась битва за Севастополь, который был мощно укреплен. Бои за него шли более тридцати дней, и 9 мая 1944 года город был освобожден", - напомнила историю спикер МИДа.Медалью "За освобождение Севастополя", учрежденной еще в сентябре 1942 года, было награждено более 30 тысяч человек. Звание города-героя Севастополю присвоили в 1965-м, Керчи – в 1973 году. 238 человек за освобождение Крыма были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников этих боев награждены орденами и медалями.Предстоящие дни освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков– важная веха не только для крымчан, но и для всех граждан России, резюмировала Мария Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистовОсвобождение Одессы – ключ к стратегической безопасности юга РоссииШойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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