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Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом – важнейшие вехи истории России - РИА Новости Крым, 03.04.2024
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Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом – важнейшие вехи истории России
Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом – важнейшие вехи истории России - РИА Новости Крым, 03.04.2024
Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом – важнейшие вехи истории России
Подвиг, совершенный 80 лет назад в Крыму, тесно переплетается с современностью. Весна 1944 года, когда полуостров был освобожден от фашистских захватчиков, и... РИА Новости Крым, 03.04.2024
2024-04-03T15:39
2024-04-03T15:48
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
крым
россия
севастополь
история
крым в истории: секреты, факты, фото
общество
патриотическое воспитание
нацизм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Подвиг, совершенный 80 лет назад в Крыму, тесно переплетается с современностью. Весна 1944 года, когда полуостров был освобожден от фашистских захватчиков, и Крымская весна 2014 года - важнейшие события в истории России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.В этом году исполняется 80 лет Крымской наступательной операции советских войск. Она началась 8 апреля 1944 года и завершилась 12 мая, когда на мысе Херсонес сдались в плен остатки немецких и румынских армий.Операцию по освобождению Крыма проводили силы Четвертого украинского фронта, Отдельной Приморской армии, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Первый удар по позициям противника был нанесен 8 апреля, а уже 10 апреля наши войска прорвали оборону."В течение нескольких дней были освобождены Джанкой, Керчь, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Бахчисарай, Алушта и Ялта. 15 апреля началась битва за Севастополь, который был мощно укреплен. Бои за него шли более тридцати дней, и 9 мая 1944 года город был освобожден", - напомнила историю спикер МИДа.Медалью "За освобождение Севастополя", учрежденной еще в сентябре 1942 года, было награждено более 30 тысяч человек. Звание города-героя Севастополю присвоили в 1965-м, Керчи – в 1973 году. 238 человек за освобождение Крыма были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников этих боев награждены орденами и медалями.Предстоящие дни освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков– важная веха не только для крымчан, но и для всех граждан России, резюмировала Мария Захарова.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская наступательная операция: как полуостров освобождали от нацистовОсвобождение Одессы – ключ к стратегической безопасности юга РоссииШойгу вручил "Золотую Звезду" освободившему Авдеевку генералу Мордвичеву
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, крым, россия, севастополь, история, крым в истории: секреты, факты, фото, общество, патриотическое воспитание, нацизм, неонацизм, новости
Подвиги Крыма в борьбе с нацизмом – важнейшие вехи истории России

Память о событиях весны 1944 и 2014 годов в Крыму бесценна для всех россиян – Захарова

15:39 03.04.2024 (обновлено: 15:48 03.04.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Халдей / Перейти в фотобанкТаким был Севастополь после освобождения
Таким был Севастополь после освобождения - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
© РИА Новости . Евгений Халдей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр - РИА Новости Крым. Подвиг, совершенный 80 лет назад в Крыму, тесно переплетается с современностью. Весна 1944 года, когда полуостров был освобожден от фашистских захватчиков, и Крымская весна 2014 года - важнейшие события в истории России. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
"Совершенный 80 лет назад подвиг тесно переплетается с современностью. Великое историческое событие – возвращение Крыма в состав Российской Федерации, обретение Россией города-героя Севастополя имеет особое значение для всех граждан нашей страны. Память о событиях весны 1944 и 2014 годов – один из важнейших факторов в укреплении связей между поколениями, в борьбе с неонацистскими идеями", - сказала она.
В этом году исполняется 80 лет Крымской наступательной операции советских войск. Она началась 8 апреля 1944 года и завершилась 12 мая, когда на мысе Херсонес сдались в плен остатки немецких и румынских армий.
Операцию по освобождению Крыма проводили силы Четвертого украинского фронта, Отдельной Приморской армии, Черноморского флота и Азовской военной флотилии. Первый удар по позициям противника был нанесен 8 апреля, а уже 10 апреля наши войска прорвали оборону.
"В течение нескольких дней были освобождены Джанкой, Керчь, Евпатория, Симферополь, Феодосия, Бахчисарай, Алушта и Ялта. 15 апреля началась битва за Севастополь, который был мощно укреплен. Бои за него шли более тридцати дней, и 9 мая 1944 года город был освобожден", - напомнила историю спикер МИДа.
Медалью "За освобождение Севастополя", учрежденной еще в сентябре 1942 года, было награждено более 30 тысяч человек. Звание города-героя Севастополю присвоили в 1965-м, Керчи – в 1973 году. 238 человек за освобождение Крыма были удостоены звания Героя Советского Союза, тысячи участников этих боев награждены орденами и медалями.
Предстоящие дни освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков– важная веха не только для крымчан, но и для всех граждан России, резюмировала Мария Захарова.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваКрымРоссияСевастопольИсторияКрым в истории: секреты, факты, фотоОбществоПатриотическое воспитаниеНацизмНеонацизмНовости
 
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