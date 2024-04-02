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В Крыму в начале апреля пройдут конные соревнования "Крымская весна"

В Крыму в начале апреля пройдут конные соревнования "Крымская весна" - РИА Новости Крым, 02.04.2024

В Крыму в начале апреля пройдут конные соревнования "Крымская весна"

В начале апреля в Крыму пройдут чемпионат и первенство Республики Крым по дистанционным конным пробегам. Принять участие в соревнованиях приглашают как опытных, РИА Новости Крым, 02.04.2024

2024-04-02T17:41

2024-04-02T17:41

2024-04-02T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр – РИА Новости Крым. В начале апреля в Крыму пройдут чемпионат и первенство Республики Крым по дистанционным конным пробегам. Принять участие в соревнованиях приглашают как опытных, так и начинающих всадников.Как в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала организатор соревнований, член президиума Федерации конного спорта Республики Крым Татьяна Заяц, дистанция забегов - 40 и 80 км, к участию принимают спортсменов в детской (от 14 до 16 лет), юношеской (от 16 до 21года) и взрослой категориях.До начала соревнования ветеринарные врачи проверяют у лошади пульс, состояние мускулатуры и кожи на подпруге, а также следят за возможной хромотой. Животное проверяют перед соревнованиями, после них и на каждом из нескольких этапов соревнований."Главная задача – не допустить гибель лошади на этапе и не допустить ухудшения ее здоровья. Потому что может наблюдаться перегрузка очень большой степени, если всадник проехал на не готовой лошади со скоростью больше, чем может двигаться данное животное. Если лошадь в конце захромала или у нее не снизился пульс после 20-минутного отдыха, то она снимается с соревнований, потому что всадник некорректно провел ее по дистанции", - объяснила ветеринарный врач ФКСР Тамара Иванова.По ее словам, участвовать в дистанционных конных пробегах могут лошади абсолютно разных пород, лишь бы позволяло их физическое состояние, и они были подготовлены к подобным забегам.Как добавила Татьяна Заяц, на сегодняшний день на соревнования заявились 10 пар из Крыма и Краснодарского края. Но крымчане ждут спортсменов и из других регионов России:"Если бы к нам приехали гости, они бы настолько были бы покорены трассами и местными видами, что приезжали бы постоянно", - убеждена организатор.При этом кандидатам на соревнования следует знать, что, согласно правилам, министерством спорта Республики Крым и Общероссийской общественной организацией "Федерация конного спорта России", независимо от категории и дистанции на соревнования допускаются лошади только с оформленным паспортом ФКСР и всадники с оформленной регистрацией в ФКСР. Состояние здоровья лошадей должно быть подтверждено ветеринарным свидетельством установленного образца. Обязательно наличие серологических исследований и профилактических прививок в соответствии с эпизоотической обстановкой в регионе. Спортсменам также необходим допуск по состоянию здоровья.

https://crimea.ria.ru/20240301/v-krymskikh-zooparkakh-poselitsya-loshad-przhevalskogo-iz-askanii-novy-1135351515.html

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крым, лошади, животные, новости, новости крыма, общество, крымская весна, татьяна заяц, федерация конного спорта республики крым, бахчисарайский район