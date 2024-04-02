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Татьяна Конюхова - биография
Татьяна Конюхова - биография - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Татьяна Конюхова - биография
Татьяна Конюхова родилась в 1931 году. РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T18:21
2024-04-02T18:21
2024-04-02T18:21
татьяна конюхова
россия
кино
театр
искусство
культура
ссср
общество
утраты
биография
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Татьяна Конюхова родилась в 1931 году.Сразу после окончания школы приехала в Москву и с первой попытки поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), который окончила в 1955 году. Будучи студенткой второго курса, дебютировала в кино, снявшись в главной роли Ганны в художественном фильме-сказке Александра Роу "Майская ночь, или Утопленница".В 1950-е исполнила главные роли в картинах "Доброе утро" (бригадир шоферов Катя Головань), "Разные судьбы" (Соня Орлова), "Гори, моя звезда" (Неля Булатова), "Время летних отпусков" (Анна Ильинична Горелова).С 1956 по 1992 годы была актрисой Театра-студии киноактёра в Москве.После ухода из театра занималась с детьми в Театральной студии при Московской детской академии народного художественного творчества в Перово.В 1960—1961 годах служила в труппе Государственного академического Малого театра СССР в Москве.С 1964 года выполняла почетные обязанности члена Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства, с 1969 года — члена Центрального комитета профсоюза работников культуры.С 2000 года преподавала актерское мастерство и была Профессором и художественным руководителем актерской мастерской в Московском государственном университете культуры и искусств. Снялась в нескольких десятках художественных фильмов.Член Гильдии актеров кино России.В ее фильмографии роли в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "Майская ночь, или Утопленница", "Доброе утро", "Женитьба Бальзаминова", "На златом крыльце сидели…", а также в сериалах "Экстренный вызов", "Даша Васильева. Любительница частного сыска" и многих других.
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татьяна конюхова, россия, кино, театр, искусство , культура, ссср, общество, утраты, биография, справка
Татьяна Конюхова родилась в 1931 году.
Сразу после окончания школы приехала в Москву
и с первой попытки поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК), который окончила в 1955 году.
Будучи студенткой второго курса, дебютировала в кино, снявшись в главной роли Ганны в художественном фильме-сказке Александра Роу "Майская ночь, или Утопленница".
В 1950-е исполнила главные роли в картинах "Доброе утро" (бригадир шоферов Катя Головань), "Разные судьбы" (Соня Орлова), "Гори, моя звезда" (Неля Булатова), "Время летних отпусков" (Анна Ильинична Горелова).
С 1956 по 1992 годы была актрисой Театра-студии киноактёра в Москве.
После ухода из театра занималась с детьми в Театральной студии при Московской детской академии народного художественного творчества в Перово.
В 1960—1961 годах служила в труппе Государственного академического Малого театра СССР в Москве.
С 1964 года выполняла почетные обязанности члена Комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства, с 1969 года — члена Центрального комитета профсоюза работников культуры.
С 2000 года преподавала актерское мастерство и была Профессором и художественным руководителем актерской мастерской в Московском государственном университете культуры и искусств. Снялась в нескольких десятках художественных фильмов.
Член Гильдии актеров кино России.
В ее фильмографии роли в таких фильмах, как "Карьера Димы Горина", "Майская ночь, или Утопленница", "Доброе утро", "Женитьба Бальзаминова", "На златом крыльце сидели…", а также в сериалах "Экстренный вызов", "Даша Васильева. Любительница частного сыска" и многих других.