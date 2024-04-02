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Массовые отключения света в Севастополе во вторник: список адресов
Массовые отключения света в Севастополе во вторник: список адресов - РИА Новости Крым, 02.04.2024
Массовые отключения света в Севастополе во вторник: список адресов
В Севастополе в связи с неотложными ремонтными работами 2 апреля отключат электроэнергию в некоторых районах города. Об этом сообщил официальный Telegram-канал... РИА Новости Крым, 02.04.2024
2024-04-02T06:35
2024-04-02T06:35
2024-04-02T06:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым. В Севастополе в связи с неотложными ремонтными работами 2 апреля отключат электроэнергию в некоторых районах города. Об этом сообщил официальный Telegram-канал "Севастопольэнерго".На время ремонта в сетях мощностью 6000 Вт с 11:00 до 16:00 во вторник не будет света в районе Мекензиевых гор на улицах Кооперативная, Морских пехотинцев, Путейская, Родниковая, Энергетиков, Приятная, Сенная, Зоологическая, Фермерская, а также в тупиках Кооперативный и Северный.В связи с выполнением работ на сетях мощностью 0,4 кВ электричество будет отключено:С 9:00 до 11:00 – на проспекте Генерала Острякова, до полудня – на проспекте Генерала Острякова, 65А, а также на улице Маршала Бимрюзова и в переулке Косогорный.С 9:00 до 16:00 без электричества останутся жители улиц Коробкова, Короленко, Ватутина, Лобанова, Нины Ониловой, Хабаровская, Якова Иванова, а также в проездах Коробкова и Челябинском.До 17:00 ожидаются отключения на улице Пулеметчика Андреева и Разведчика Колобуна, а также в СТ "Икар-1".Кроме того, со 2 по 10 апреля для устранения дефектов на электрооборудовании будут происходить отключения света по следующим адресам:с 08:30 до 17:00 – в некоторых домах на улицах Драчука, Волжской, Оранжерейной, Цветочной, Цыганкова, Южной, Донской, Кубанской, Танкистов.Более подробно со списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".
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севастополь, жкх, жкх крыма и севастополя, электросети, электричество, электроэнергия, общество, городская среда, новости крыма
Массовые отключения света в Севастополе во вторник: список адресов
В Севастополе во вторник из-за неотложных работ до вечера не будет света на десятках улиц
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 апр - РИА Новости Крым.
В Севастополе в связи с неотложными ремонтными работами 2 апреля отключат электроэнергию в некоторых районах города. Об этом сообщил официальный Telegram-канал "Севастопольэнерго"
.
На время ремонта в сетях мощностью 6000 Вт с 11:00 до 16:00 во вторник не будет света в районе Мекензиевых гор на улицах Кооперативная, Морских пехотинцев, Путейская, Родниковая, Энергетиков, Приятная, Сенная, Зоологическая, Фермерская, а также в тупиках Кооперативный и Северный.
В связи с выполнением работ на сетях мощностью 0,4 кВ электричество будет отключено:
С 9:00 до 11:00 – на проспекте Генерала Острякова, до полудня – на проспекте Генерала Острякова, 65А, а также на улице Маршала Бимрюзова и в переулке Косогорный.
С 9:00 до 16:00 без электричества останутся жители улиц Коробкова, Короленко, Ватутина, Лобанова, Нины Ониловой, Хабаровская, Якова Иванова, а также в проездах Коробкова и Челябинском.
До 17:00 ожидаются отключения на улице Пулеметчика Андреева и Разведчика Колобуна, а также в СТ "Икар-1".
Кроме того, со 2 по 10 апреля для устранения дефектов на электрооборудовании будут происходить отключения света по следующим адресам:
с 08:30 до 17:00 – в некоторых домах на улицах Драчука, Волжской, Оранжерейной, Цветочной, Цыганкова, Южной, Донской, Кубанской, Танкистов.
Более подробно со списком адресов можно ознакомиться в Telegram-канале "Севастопольэнерго".