Какой сегодня праздник: 31 марта
Что празднуют в России и мире 31 марта
© Фото: pixabay.comЭйфелева башня
© Фото: pixabay.com
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар – РИА Новости Крым. 31 марта планета вспоминает обряды и традиции и копирует важную информацию. А еще в этот день была открыта Эйфелева башня и родился Корней Чуковский.
Что празднуют в мире
В мире - Международный день резервного копирования или День бэкапа. Педантичные программисты советуют скопировать с компьютеров важную информацию (фото, видео, документы) на носители-флэшки или диски, с которых можно восстановить данные. Праздник проводится с целью защиты от форс-мажоров.
В быту и культуре любого народа есть множество традиций и обрядов, берущих свое начало из древних времен. Для того, чтобы понять душу и характер народа, важно изучить и понять его историю. В День обрядов и традиций предлагается вспомнить все мудрое, сакральное и символическое, во что верили далекие предки.
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Знаменательные события
В 1889 году в Париже состоялось открытие Эйфелевой башни. Конструктор Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг.
В 1893 году американец Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку - "молнию". Первоначально она предназначалась для застегивания сапог.
В 1917 году Дания за 25 млн долларов официально передала под управление США южную часть Виргинских островов в Карибском море.
В 1966 году СССР осуществил запуск первого искусственного спутника Луны - автоматическую межпланетную станцию "Луна-10".
© РИА Новости . Александр Моклецов / Перейти в фотобанкПервый искусственный спутник Луны "Луна - 10".
Первый искусственный спутник Луны "Луна - 10".
Кто родился
31 марта 1596 года родился французский философ, математик и физик Рене Декарт, создавший алгебраическую символику и аналитическую геометрию. Он также изучал распространения света и положил начало оптике как науке.
В 1685 году на свет появился великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах, оставивший огромное наследие в золотом фонде мировой культуры.
В 1882 году родился русский поэт, публицист и детский писатель Корней Чуковский. На его произведениях выросло не одно поколение детей. Необычные образы и четкий ритм делали его стихи запоминающимися: "Мойдодыр", "Муха-цокотуха", "Федорино горе". Кроме того Чуковский занимался переводами и писал историко-литературные статьи.
В 1938 году на свет появился Звиад Гамсахурдия. Грузинский филолог, получивший известность как диссидент, общественный и политический деятель, первый президент независимой Грузии. С его именем связано провозглашение государственной независимости Грузии, начало грузино-абхазского и грузино-южноосетинского конфликта, возникновение внутриполитической нестабильности в стране. Свергнутый в результате переворота в январе 1992 года, погиб в изгнании.
В 1968 году родился российский православный священник, протоиерей и настоятель храма Феодора Студита у Никитских ворот в Москве Всеволод Чаплин. Известен по своим высказываниям и комментариям в СМИ.
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Также 31 марта родилась певица Натали, актеры Александр Збруев, Алена Бабенко и Факундо Арана, юморист Владимир Винокур, хоккеист Павел Буре и другие.
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкАктер Александр Збруев (Следователь) в сцене из спектакля "Капкан" на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".
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Актер Александр Збруев (Следователь) в сцене из спектакля "Капкан" на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Алена Бабенко на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
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Актриса Алена Бабенко на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАртист Владимир Винокур выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.
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Артист Владимир Винокур выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк Президент Международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги.
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Президент Международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги.
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Актер Александр Збруев (Следователь) в сцене из спектакля "Капкан" на сцене Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".
2 из 4
Актриса Алена Бабенко на X юбилейном фестивале короткометражного кино "Короче" в Калининграде.
3 из 4
Артист Владимир Винокур выступает на международном музыкальном фестивале "ЖАРА" в Баку.
4 из 4
Президент Международной лиги легенд мирового хоккея Павел Буре в составе команды "Легенды хоккея" принимает участие в гала-матче со сборной Ночной хоккейной лиги.