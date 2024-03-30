https://crimea.ria.ru/20240330/ucheniki-avtoshkol-bez-litsenzii-v-rf-ne-smogut-sdat-ekzamen-na-prava-1136153024.html

Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права

Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права

Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к... РИА Новости Крым, 30.03.2024

2024-03-30T07:21

2024-03-30T07:21

2024-03-30T07:21

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водительские права

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции с 1 апреля 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.Согласно документу, ученики автошкол в России будут допущены к сдаче экзаменов на водительские права только в том случае, если автошкола получит соответствующее лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям.Соответствующие изменения в постановление правительства РФ вступят в силу с 1 апреля.

https://crimea.ria.ru/20231229/kogda-na-dorogakh-bolshe-vsego-netrezvykh-voditeley--otvet-gibdd-1133878312.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд, закон и право, общество, россия, новости, водительские права