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Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права - РИА Новости Крым, 30.03.2024
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Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права
Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права
Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T07:21
2024-03-30T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции с 1 апреля 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.Согласно документу, ученики автошкол в России будут допущены к сдаче экзаменов на водительские права только в том случае, если автошкола получит соответствующее лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям.Соответствующие изменения в постановление правительства РФ вступят в силу с 1 апреля.
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гибдд, закон и право, общество, россия, новости, водительские права
Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права

Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права с 1 апреля

07:21 30.03.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкГИБДД хочет изменить правила сдачи экзамена на права
ГИБДД хочет изменить правила сдачи экзамена на права - РИА Новости, 1920, 30.03.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции с 1 апреля 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.
Согласно документу, ученики автошкол в России будут допущены к сдаче экзаменов на водительские права только в том случае, если автошкола получит соответствующее лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям.
Соответствующие изменения в постановление правительства РФ вступят в силу с 1 апреля.
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