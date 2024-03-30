https://crimea.ria.ru/20240330/ucheniki-avtoshkol-bez-litsenzii-v-rf-ne-smogut-sdat-ekzamen-na-prava-1136153024.html
Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права
Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права - РИА Новости Крым, 30.03.2024
Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права
Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к... РИА Новости Крым, 30.03.2024
2024-03-30T07:21
2024-03-30T07:21
2024-03-30T07:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар - РИА Новости Крым. Ученики автошкол в России, не получивших заключение ГИБДД о соответствии их материально-технической базы программам подготовки водителей, не будут допущены к экзаменам на права в Госавтоинспекции с 1 апреля 2024 года, следует из соответствующего постановления правительства РФ.Согласно документу, ученики автошкол в России будут допущены к сдаче экзаменов на водительские права только в том случае, если автошкола получит соответствующее лицензионное заключение о соответствии ее учебно-материальной базы установленным требованиям.Соответствующие изменения в постановление правительства РФ вступят в силу с 1 апреля.
https://crimea.ria.ru/20231229/kogda-na-dorogakh-bolshe-vsego-netrezvykh-voditeley--otvet-gibdd-1133878312.html
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гибдд, закон и право, общество, россия, новости, водительские права
Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права
Ученики автошкол без лицензии в РФ не смогут сдать экзамен на права с 1 апреля