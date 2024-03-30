https://crimea.ria.ru/20240330/Kakoy-segodnya-prazdnik-30-marta_-1118105392.html

Какой сегодня праздник: 30 марта

Какой сегодня праздник: 30 марта - РИА Новости Крым, 30.03.2024

Какой сегодня праздник: 30 марта

30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился... РИА Новости Крым, 30.03.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. 30 марта у славян – праздник природы, весны и тепла, в мире отмечают День прогулки по парку, в Испании любуются коврами из цветов. А еще в этот день родился голландский художник Винсент Ван Гог.Что празднуют в миреСлавяне отмечают праздник Ладодение. В этот день заведено восхвалять природу, просыпающуюся после долгой холодной зимы. Это праздник тепла и прихода весны, который предки отмечали в честь богини Лады – покровительницы семьи и любви.Необычный и неофициальный праздник, но весьма актуальный для людей, живущих в бешеном ритме современного мира, – День прогулки по парку – тоже отмечается 30 марта. Можно просто гулять, а можно устроить пикник.30 марта в Испании стартует ежегодный красочный Фестиваль цветов. В каждом испанском городе праздник имеет свой колорит. Фестиваль проходит в виде конкурса природных ковров из живых цветов.Знаменательные событияВ 1847 году писатель Лев Толстой начал вести дневник и продолжал это занятие всю жизнь. В полном собрании сочинений его дневники занимают 13 томов.В 1856 году завершилась Крымская война. В Париже представителями России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии был подписан мирный договор. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получила город Карс, Молдавское княжество – часть Южной Бессарабии и устье Дуная.В 1860 году российский император Александр II объявил о начале разработки Крестьянской реформы, упразднившей крепостное правоВ 1867 году в Вашингтоне подписан русско-американский договор, по которому США купили у России Аляску с Алеутскими островами за 7,2 млн долларов.В 1896 году мир впервые услышал о психоанализе: французский журнал "Revue Neurologique" опубликовал статью Зигмунда Фрейда.В 1970 году на экраны вышел фильм советского режиссера Владимира Мотыля "Белое солнце пустыни", ставший культовым.Кто родился30 марта 1326 года родился великий князь Московский и Владимирский Иван II Красный (годы правления 1353-1359). Согласно летописям, прозвище "Красный" получил из-за своей внешней красоты. Иван II усилил на Руси власть московских князей. При нем в состав Московского княжества вошли Костромские и Дмитровские земли.171 год назад, в 1853 году, на свет появился Винсент Ван Гог. Он написал более 2,1 тыс полотен, однако жизнь прожил в нищете. Признание к Ван Гогу пришло после смерти. Сегодня его картины стоят десятки миллионов долларов.В 1894 году родился советский авиаконструктор Сергей Ильюшин.61 год со дня рождения празднует советский и украинский футболист Алексей Михайличенко. Михайличенко трехкратный чемпион СССР (в составе легендарного киевского "Динамо") олимпийский чемпион 1988 года в составе Сборно СССР, обладатель Кубка обладателей кубков УЕФА (1986). В 1992 году стал первым в мире футболистом, которому удалось выиграть подряд чемпионаты трех разных стран – СССР, Италии и Шотландии.Также 30 марта родились политик и летчик-космонавт РФ Елена Кондакова, канадская певица Селин Дион, американский рэпер MC Hammer, испанский футболист Серхио Рамос.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, праздники и памятные даты, футбол, история