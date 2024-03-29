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Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.03.2024
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Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу на полуострове ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-29T00:01
2024-03-28T19:56
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +15…+17 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13, днем от +15 до +20 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240328/shtormovoy-veter-nakroet-krym-1136115750.html
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В Крыму в пятницу порывистый ветер и небольшой дождь ночью

00:01 29.03.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоса на траве
Роса на траве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, в горах +4…+6 градусов, днем +17…+22, в горах +10…+15 градусов", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +15…+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13, днем от +15 до +20 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
Ветер в Симферополе - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Вчера, 17:02
Штормовой ветер накроет Крым
 
Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 29 марта
22:56Главное за день: 28 марта
22:11Главные новости Крыма: 28 марта
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