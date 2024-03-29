https://crimea.ria.ru/20240329/shtormovoe-preduprezhdenie-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1135907216.html
Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.03.2024
Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу на полуострове ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.03.2024
2024-03-29T00:01
2024-03-29T00:01
2024-03-28T19:56
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/01/1119636398_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_547169f1bac1640e5933a3f2fbac4a1d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +15…+17 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13, днем от +15 до +20 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
https://crimea.ria.ru/20240328/shtormovoy-veter-nakroet-krym-1136115750.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/01/1119636398_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f0cc13cfa8228d126076d67f75bb55fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В Крыму в пятницу порывистый ветер и небольшой дождь ночью
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12, в горах +4…+6 градусов, днем +17…+22, в горах +10…+15 градусов", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +15…+17 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13, днем от +15 до +20 градусов.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.