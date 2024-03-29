https://crimea.ria.ru/20240329/shtormovoe-preduprezhdenie-chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1135907216.html

Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 28.03.2024

Штормовое предупреждение: чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В пятницу на полуострове ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-29T00:01

2024-03-29T00:01

2024-03-28T19:56

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости Крым. В пятницу на полуострове ночью и утром местами пройдут небольшие дожди, днем без осадков. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +9...+11 градусов, днем +19...+21.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью юго-восточный 9-14 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +11…+13, днем +15…+17 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью от +9 до +13, днем от +15 до +20 градусов.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.

https://crimea.ria.ru/20240328/shtormovoy-veter-nakroet-krym-1136115750.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

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