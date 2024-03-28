https://crimea.ria.ru/20240328/v-kerchi-otrestavrirovali-kater-eltigenskogo-desanta--1136115061.html

В Керчи отреставрировали катер Эльтигенского десанта

В Керчи отреставрировали катер Эльтигенского десанта - РИА Новости Крым, 28.03.2024

В Керчи отреставрировали катер Эльтигенского десанта

Реставрацию памятного знака в честь Эльтигенского десанта – мотобота – завершили специалисты Судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 28.03.2024

2024-03-28T16:53

2024-03-28T16:53

2024-03-28T16:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар - РИА Новости Крым. Реставрацию памятного знака в честь Эльтигенского десанта – мотобота – завершили специалисты Судостроительного завода имени Б.Е. Бутомы. Об этом сообщил глава администрации Керчи Святослав Брусаков.Глава Керчи подчеркнул, что специалисты завода проделали филигранную работу. Сперва нужно было демонтировать памятник, не повредив его и его опоры. Далее важно было аккуратно транспортировать памятный объект, провести обследование конструкции, отремонтировать нарушенные временем детали, исключить наличие коррозии и произвести малярные работы.После этого, при помощи тяжелой техники специалисты завода вернули мотобот на опоры, которые также в скором времени приведут в порядок.Брусаков поблагодарил заводчан за их патриотизм и любовь к городу.26 ноября 1943 года катер ПВО-24 затонул в бою в Камыш-Бурунской бухте. Бой оказался последним для 11 десантников, командира катера и восьми членов экипажа.В 1977 году катер был обнаружен и поднят на поверхность. Силами сотрудников завода "Залив" мотобот был восстановлен. 3 ноября 1979 года состоялось торжественное открытие памятника, где мотобот предстал не в виде "разрушенного и поверженного бойца", а в виде "устремленного в атаку непобедимого воина".Читайте также на РИА Новости Крым:В Музее Армии на День ВМФ покажут катер Керченско-Эльтигенского десантаПосле шторма в Керчи обнаружили останки 11 бойцов Эльтигена и медальОстанки найденного под Керчью бойца передали родственникам

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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