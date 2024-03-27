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В Симферополе обновили график плановых отключений света – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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В Симферополе обновили график плановых отключений света – адреса и сроки
В Симферополе обновили график плановых отключений света – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В Симферополе обновили график плановых отключений света – адреса и сроки
В Симферополе скорректировали график плановых отключений электроэнергии на 28 и 29 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T22:30
2024-03-27T22:30
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
новости крыма
симферополь
электроэнергия
электричество
электросети крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе скорректировали график плановых отключений электроэнергии на 28 и 29 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".Так, в четверг 28 марта, из-за проведения ремонтных работ с 8 до 17 часов будет отключена подача электроэнергии абонентам на улицах Луговая, 6, Глинки, 16-58 и 9-49, Острякова, 38-44 и 29-41, Симеизская, 6-38, Бородина, 1-19, 10 и 53, Зуйская, 44, 46-51, Ж. Дерюгиной, 1А, Глинки, 51 и 53, Чехова, 117-122/43 и в переулке Братский, 2-14.Также свет отключат на улице Братская, 57А, в переулке Полигонном, 12-17, на улице Перевальной, 40-46, Общественной, 15-46, Садовой, 40-72 и 67-75, Красной, 41, Самокиша, 16-26, 7А, 7/20 и 7/22, Пушкина, 20, проспекте Кирова, 16-22, парк Тренева/проспект Кирова, Ветки, 6-10, Л. Украинки, 4-8 и 1-29/30, Харьковской, 1-44, Мраморной, 18-46 и 3/6-31.Кроме того, отключения ожидаются в переулке Харьковском, 1-7, на улице Шахтеров, 1-13 и 36, в тупике Киевском, 2-6, улице Полтавской, 20-34 и 21-39, в переулке Полтавском 4-20 и 3-7, на Урожайной, 46.28 и 29 марта в связи с ремонтными работами в период с 6 до 18 будут происходить отключения линий электропередачи на улице Ялтинская, 22 и 24, и в садовом товариществе "Пенсионер".Читайте также на РИА Новости Крым:В нескольких районах Севастополя 27 марта отключат электричествоВ музей Пушкина в Гурзуфе проводят свет: как электрифицируют Большую ЯлтуВ Крыму многодетную семью оставили без света – дело в прокуратуре
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РИА Новости Крым
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4.7
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В Симферополе обновили график плановых отключений света – адреса и сроки

В Симферополе обновили график плановых отключений электроэнергии – адреса и сроки

22:30 27.03.2024
 
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Осветительные лампочки - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. В Симферополе скорректировали график плановых отключений электроэнергии на 28 и 29 марта 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба "Крымэнерго".
"В график плановых отключений электроэнергии абонентов городского округа Симферополь внесены корректировки на 28 и 29 марта 2024 года", – сказано в сообщении.
Так, в четверг 28 марта, из-за проведения ремонтных работ с 8 до 17 часов будет отключена подача электроэнергии абонентам на улицах Луговая, 6, Глинки, 16-58 и 9-49, Острякова, 38-44 и 29-41, Симеизская, 6-38, Бородина, 1-19, 10 и 53, Зуйская, 44, 46-51, Ж. Дерюгиной, 1А, Глинки, 51 и 53, Чехова, 117-122/43 и в переулке Братский, 2-14.
Также свет отключат на улице Братская, 57А, в переулке Полигонном, 12-17, на улице Перевальной, 40-46, Общественной, 15-46, Садовой, 40-72 и 67-75, Красной, 41, Самокиша, 16-26, 7А, 7/20 и 7/22, Пушкина, 20, проспекте Кирова, 16-22, парк Тренева/проспект Кирова, Ветки, 6-10, Л. Украинки, 4-8 и 1-29/30, Харьковской, 1-44, Мраморной, 18-46 и 3/6-31.
Кроме того, отключения ожидаются в переулке Харьковском, 1-7, на улице Шахтеров, 1-13 и 36, в тупике Киевском, 2-6, улице Полтавской, 20-34 и 21-39, в переулке Полтавском 4-20 и 3-7, на Урожайной, 46.
28 и 29 марта в связи с ремонтными работами в период с 6 до 18 будут происходить отключения линий электропередачи на улице Ялтинская, 22 и 24, и в садовом товариществе "Пенсионер".
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Отключение электроэнергии в КрымуГУП РК "Крымэнерго"Новости КрымаСимферопольЭлектроэнергияЭлектричествоЭлектросети Крыма
 
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