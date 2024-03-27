https://crimea.ria.ru/20240327/v-sevastopole-zastroyschiki-poydut-pod-sud-za-khischenie-56-mln-rubley-1136067176.html

В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей

В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.03.2024

В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей

Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело о хищении более 56 млн рублей под предлогом долевого строительства домов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T12:00

2024-03-27T12:00

2024-03-27T12:00

прокуратура города севастополя

севастополь

мошенничество

закон и право

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/15/1122725021_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_0f6a7b6598ab1deabbe0d6794f67f4df.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело о хищении более 56 млн рублей под предлогом долевого строительства домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю. Фигуранты дела – местные жители 1977 и 1956 годов рождения – обвиняются в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.По версии следствия, один из обвиняемых организовал хищение денежных средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилья. Мужчина выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО. Сначала он действовал с подельником, затем самостоятельно.В результате, в период с июля 2017 по июнь 2020 года были похищены денежные средства 39 жителей разных регионов России. Причиненный им ущерб оценивается более чем в 56,3 млн рублей. В ходе следствия на земельные участки, жилое здание и транспортные средства обвиняемых наложен арест.Прокуратура города направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.Отмечается, что один из фигурантов является подсудимым еще по двум уголовным делам по фактам совершения аналогичных преступлений в составе организованной группы через жилищно-строительный кооператив. Данные уголовные дела ранее направлены в тот же районный суд, их рассмотрение продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе директор фирмы обманул клиентов-дольщиков на миллионВ Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем СледкомаНепригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура города севастополя, севастополь, мошенничество, закон и право, новости крыма