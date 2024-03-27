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В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей
В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей - РИА Новости Крым, 27.03.2024
В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей
Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело о хищении более 56 млн рублей под предлогом долевого строительства домов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T12:00
2024-03-27T12:00
2024-03-27T12:00
прокуратура города севастополя
севастополь
мошенничество
закон и право
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело о хищении более 56 млн рублей под предлогом долевого строительства домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю. Фигуранты дела – местные жители 1977 и 1956 годов рождения – обвиняются в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.По версии следствия, один из обвиняемых организовал хищение денежных средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилья. Мужчина выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО. Сначала он действовал с подельником, затем самостоятельно.В результате, в период с июля 2017 по июнь 2020 года были похищены денежные средства 39 жителей разных регионов России. Причиненный им ущерб оценивается более чем в 56,3 млн рублей. В ходе следствия на земельные участки, жилое здание и транспортные средства обвиняемых наложен арест.Прокуратура города направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.Отмечается, что один из фигурантов является подсудимым еще по двум уголовным делам по фактам совершения аналогичных преступлений в составе организованной группы через жилищно-строительный кооператив. Данные уголовные дела ранее направлены в тот же районный суд, их рассмотрение продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе директор фирмы обманул клиентов-дольщиков на миллионВ Крыму "проблемный" застройщик достроит дома под контролем СледкомаНепригодное здание вместо садика: в Алуште осуждены учредители стройфирмы
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РИА Новости Крым
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прокуратура города севастополя, севастополь, мошенничество, закон и право, новости крыма
В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн рублей
В Севастополе застройщики пойдут под суд за хищение 56 млн у дольщиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА Новости Крым. Прокуратура города Севастополя направила в суд уголовное дело о хищении более 56 млн рублей под предлогом долевого строительства домов. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю. Фигуранты дела – местные жители 1977 и 1956 годов рождения – обвиняются в мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
По версии следствия, один из обвиняемых организовал хищение денежных средств граждан под предлогом участия в долевом строительстве жилья. Мужчина выступал в качестве индивидуального предпринимателя или директора ООО. Сначала он действовал с подельником, затем самостоятельно.
"Злоумышленники обещали потерпевшим построить многоквартирные дома на земельных участках № 80 и 84 на ул. Генерала Мельника. В действительности они не собирались исполнять взятые на себя обязательства, поскольку указанные земельные участки предназначены только для индивидуальных жилых домов, возведение многоквартирного жилья на них запрещено", - рассказали в ведомстве.
В результате, в период с июля 2017 по июнь 2020 года были похищены денежные средства 39 жителей разных регионов России. Причиненный им ущерб оценивается более чем в 56,3 млн рублей. В ходе следствия на земельные участки, жилое здание и транспортные средства обвиняемых наложен арест.
Прокуратура города направила уголовное дело в Ленинский районный суд г. Севастополя для рассмотрения по существу.
Отмечается, что один из фигурантов является подсудимым еще по двум уголовным делам по фактам совершения аналогичных преступлений в составе организованной группы через жилищно-строительный кооператив. Данные уголовные дела ранее направлены в тот же районный суд, их рассмотрение продолжается.
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